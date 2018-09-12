2018-09-12T18:59:28+03:00
Авто

Уфимские сотрудники ГИБДД напомнили байкерам о правилах безопасности

Полицейские провели рейд
Эльвина АПАРИНА
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фото: отдел ГИБДД по Уфефото: отдел ГИБДД по Уфе
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Сегодня днем, 12 сентября, сотрудники ГИБДД провели рейд в рамках операции «Мотоцикл».

На улице Комсомольской они останавливали мотоциклистов и напоминали о правилах безопасности. Ну и, конечно, без проверки документов не обошлось, сообщает телеканал «Вся Уфа».

«Мое обмундирование – это защита в первую очередь, потому что на дорогах очень много всяких происшествий бывает, даже незначительное падение может привести к сильным травмам, поэтому обязательно нужно надевать шлем», - говорит Александра Исаева, представительница мотоклуба «Ночные Валькирии» отделения Башкортостан.

Девушка за рулем мотоцикла первый год, она рассказала полицейским, что для нее очень важно ездить в полной экипировке, не нарушая ПДД.

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