В Башкирии появится новый бренд молочной продукции «Из Башкортостана»
В Башкирии появилась новая комплексная программа «Развитие молочной отрасли в Республике Башкортостан». На развитие отрасли планируется потратить 37 миллиардов рублей.
Это еще не все – в регионе появится бренд молочной продукции «Из Башкортостана». Благодаря ему собственное производство должно вырасти до 80%. В планах выпустить на мировой рынок сухое обезжиренное и цельное молоко, масла, сыры.
- К 2020 году планируем выйти на производство 900 тысяч тонн товарного молока в год, а к 2030 году эта цифра должна достичь уже 1,5 млн тонн. Планы, конечно, большие, но они выполнимы при должной организации, чётком следовании всем пунктам программы, – отметил Рустэм Хамитов.