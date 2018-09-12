2018-09-12T17:25:48+03:00
Экономика

В Башкирии появится новый бренд молочной продукции «Из Башкортостана»

В развитие молочной отрасли вложат около 37 млрд рублей
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В планах выпустить на мировой рынок сухое обезжиренное и цельное молоко, масла, сыры.В планах выпустить на мировой рынок сухое обезжиренное и цельное молоко, масла, сыры.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Башкирии появилась новая комплексная программа «Развитие молочной отрасли в Республике Башкортостан». На развитие отрасли планируется потратить 37 миллиардов рублей.

Это еще не все – в регионе появится бренд молочной продукции «Из Башкортостана». Благодаря ему собственное производство должно вырасти до 80%. В планах выпустить на мировой рынок сухое обезжиренное и цельное молоко, масла, сыры.

- К 2020 году планируем выйти на производство 900 тысяч тонн товарного молока в год, а к 2030 году эта цифра должна достичь уже 1,5 млн тонн. Планы, конечно, большие, но они выполнимы при должной организации, чётком следовании всем пунктам программы, – отметил Рустэм Хамитов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера