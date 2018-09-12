В Башкирии появится новый бренд молочной продукции «Из Башкортостана»

12 Сент. 17:25 2018-09-12T17:25:48+03:00

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В Башкирии появилась новая комплексная программа «Развитие молочной отрасли в Республике Башкортостан». На развитие отрасли планируется потратить 37 миллиардов рублей.

Это еще не все – в регионе появится бренд молочной продукции «Из Башкортостана». Благодаря ему собственное производство должно вырасти до 80%. В планах выпустить на мировой рынок сухое обезжиренное и цельное молоко, масла, сыры.

- К 2020 году планируем выйти на производство 900 тысяч тонн товарного молока в год, а к 2030 году эта цифра должна достичь уже 1,5 млн тонн. Планы, конечно, большие, но они выполнимы при должной организации, чётком следовании всем пунктам программы, – отметил Рустэм Хамитов.