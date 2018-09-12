В центре Уфы мужчина обнаружил снаряд от миномета

12 Сент. 18:05 2018-09-12T18:05:28+03:00

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Сегодня, 12 сентября, уфимец при проведении земляных работ на своем участке на улице Гончарная в Ленинском районе обнаружил предмет, похожий на снаряд. Об опасной находке мужчина сообщил в правоохранительные органы и позвонил в МЧС.

Приехавшие на место сотрудники ОМОНа Росгвардии установили, что это корпус от минометной мины без взрывчатого вещества. Взрывоопасности он не представляет. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции.

На месте также работали силы МЧС – 22 человека и две единицы техники. Они напоминают населению о правилах безопасности при обнаружении подобных предметов – ни в коем случае нельзя их трогать и передвигать. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы.