Одну из улиц в Уфе перекроют на три года

12 Сент. 16:16 2018-09-12T16:16:37+03:00

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В столице Башкирии на целых три года перекроют движение по улице Бехтерева. Это связано с тем, что здесь будут выполняться работы по благоустройству склона реки Сутолока.

Ограничение будет действовать с 15 сентября текущего года. Проехать по улице получится только 1 декабря 2021 года. Улица будет закрыта не вся, а лишь участок от дома №4 до дома №10а.

- На участке, где производятся ремонтные работы, будут установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари, - сообщили в мэрии.

Администрация города приносит извинения за предоставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут.