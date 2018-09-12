Одну из улиц в Уфе перекроют на три года
Движение по Бехтерева запустят 1 декабря 2021 года
Ограничение будет действовать с 15 сентября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице Башкирии на целых три года перекроют движение по улице Бехтерева. Это связано с тем, что здесь будут выполняться работы по благоустройству склона реки Сутолока.
Ограничение будет действовать с 15 сентября текущего года. Проехать по улице получится только 1 декабря 2021 года. Улица будет закрыта не вся, а лишь участок от дома №4 до дома №10а.
- На участке, где производятся ремонтные работы, будут установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари, - сообщили в мэрии.
Администрация города приносит извинения за предоставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут.