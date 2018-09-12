2018-09-12T16:16:37+03:00
Авто

Одну из улиц в Уфе перекроют на три года

Движение по Бехтерева запустят 1 декабря 2021 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ограничение будет действовать с 15 сентября.Ограничение будет действовать с 15 сентября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В столице Башкирии на целых три года перекроют движение по улице Бехтерева. Это связано с тем, что здесь будут выполняться работы по благоустройству склона реки Сутолока.

Ограничение будет действовать с 15 сентября текущего года. Проехать по улице получится только 1 декабря 2021 года. Улица будет закрыта не вся, а лишь участок от дома №4 до дома №10а.

- На участке, где производятся ремонтные работы, будут установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари, - сообщили в мэрии.

Администрация города приносит извинения за предоставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера