В Башкирии следователи проверят случай избиения 11-летней девочки в детском лагере

13 Сент. 07:29 2018-09-13T07:30:21+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в ходе мониторинга СМИ сотрудники ведомства обнаружили сообщение о том, что, якобы, в одном из детских лагерей, расположенных на территории республики, двое несовершеннолетних избили 11-летнюю девочку. По предварительным данным, сама она приехала на отдых из Челябинской области.

На данный момент сотрудниками ведомства по данному факту организована доследственная проверка.

-Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников детского учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - заявили в пресс-службе следкома по Башкирии.