В Уфе вандалы повредили арт-объект в саду Салавата Юлаева

13 Сент. 06:29 2018-09-13T06:29:52+03:00

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Накануне неизвестные повредили скульптуру пантеры в саду имени Салавата Юлаева в Уфе. Жители башкирской столицы, обнаружившие следы вандализма, разразились гневной тирадой в адрес хулиганов.

- Не уважающие чужой труд жители и гости Уфы часто залезают на скульптуру вместе с ногами, чтобы сфотографироваться. Также в саду я часто замечала детей, которые «оседлывали» скульптуры. Неудивительно, что арт-объекты периодически остаются без ушей, рогов и других частей тела, - заявила местная жительница в беседе с редакцией портала UfacityNews.ru.

Как выяснилось, скульптура пантеры, установленная в саду имени Салавата Юлаева, была повреждена от силы пару дней назад. Тот же собеседник сообщил UfacityNews.ru, что в минувшее воскресенье арт-объект был еще невредим.