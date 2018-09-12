2018-09-12T14:51:17+03:00
Происшествия

В Уфе у подозреваемого во взяточничестве прокурора обнаружили имущество на 180 млн рублей

В Уфе у подозреваемого во взяточничестве прокурора обнаружили имущество на 180 млн рублей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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У задержанного по подозрению в получении взятки в размере 5,5 млн рублей прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина, якобы обнаружили имущество на 180 млн рублей. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По версии собеседника телеканала, сотруднику прокуратуры могут принадлежать несколько квартир и жилых домов в Уфе, Москве и Сочи.

Напомним, информация о задержании прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина появилась поздним вечером в понедельник, 10 сентября. По данным регионального управления ФСБ, 44-летнего мужчину задержали при получении денег прямо на рабочем месте.

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