В Башкирии родственники разыскивают бесследно пропавшего 26-летнего Леонида Алтухова

13 Сент. 07:14 2018-09-13T07:14:50+03:00

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Родные и близкие 26-летнего Леонида Алтухова из Раевки бьют тревогу: 26 августа мужчина ушел из дома и бесследно пропал. Родная тетя парня обратилась в полицию с заявлением о его пропаже, в ближайшее время к поискам должны подключиться волонтеры.

-Он никогда так надолго не уходил из дома. Леня после смерти отца, моего родного брата, воспитывался в нашей семье. Тогда ему было семь лет, - вспоминает женщина. - Я связалась со всеми его друзьями и знакомыми, все это время его никто не видел, - сетует родственница.

Женщина просит всех неравнодушных жителей республики помочь в поисках родственника.

Приметы Леонида Алтухова: на вид 26-27 лет, рост примерно 190 см. В день пропажи был одет в серое трико и белую толстовку с капюшоном.

Всех, кто видел молодого человека, либо знает о его местонахождении, просьба связаться с родными по телефону: 89279387789