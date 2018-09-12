2018-09-12T15:30:07+03:00
Происшествия

«Готовы ли вы увидеть своего сына?»: тело пропавшего уфимца Рустама Канзафарова нашли волонтеры

Первыми тело молодого человека увидели рыбаки
Рустем АХУНОВ
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Стали известны подробности поисков уфимца Рустама КанзафароваСтали известны подробности поисков уфимца Рустама Канзафарова
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Общественники поделились подробностями поисков утонувшего 28-летнего Рустама Канзафарова.

Оказалось, что тело утонувшего молодого человека обнаружили рыбаки. Уже после они сообщили о страшной находке спасателям и волонтерам, которые также вели поиски пропавшего на реке.

- Меня попросили помочь в поисках Рустама еще в субботу утром. Я бросил все дела и отрпавился на Белую. Вместе с родственники парня мы проводили поиски пропавшего. В воскресенье я целый день провел на реке вместе с мамой Рустама. Под вечер мы встретили рыбаков, которые сказали, что видели всплывшего после шторма на воде человека. Выяснилось, что это был Рустам. У берега я спросил его маму, готова ли она увидеть сына. Она сказала да. Территориально мы нашли его возле улицы Ферганской, - рассказал волонтер Тимур Б.

Уже после этого на место приехали полицейские и скорая помощь для матери погибшего.

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