Власти Уфы через суд обязали предоставить жилье пожилому инвалиду

12 Сент. 19:43 2018-09-12T19:43:03+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне Верховный суд республики отклонил апелляцию от уфимской мэрии на решение Орджоникидзевского районного суда. Ранее в первой инстанции городскую администрацию обязали предоставить жилье 66-летнему инвалиду.

Согласно материалам суда, недееспособный пенсионер, проживающий в коммунальной квартире площадью около 20 кв метров, не так давно был признан инвалидом 2 группы. У мужчины обнаружилась тяжелая болезнь легких.

-В этой связи в феврале этого года его поставили на учет в качестве нуждающегося во внеочередном получении жилья. Однако муниципалитет не обеспечил его предоставление, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Лишь после вмешательства районного прокурора уфимскую мэрию через суд обязали предоставить жилье пенсионеру. Однако в мэрии посчитали, что есть основания для обжалования данного решения в Верховном суде республики.

-Верховный суд республики отклонил доводы апелляционной жалобы чиновников и утвердил принятое решение, - заявили в надзорном ведомстве.