2018-09-13T06:12:43+03:00
Общество

В Башкирии заблокировали сайт, где продавались поддельные удостоверения

С помощью ресурса любой желающий мог получить «звание» в силовых структурах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне сотрудники Мелеузовской межрайонной прокуратуры выявили сайт, где продавали поддельные удостоверения сотрудников силовых структур.

На интернет-портале предлагали купить и паспорта граждан России, водительские права, удостоверения сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры. Желающий должен был всего-то заполнить электронную заявку и получить желанную «ксиву» по почте.

- Между тем незаконные приобретение или сбыт официальных документов, а также подделка удостоверения или иного официального документа, являются преступлениями, в связи с чем распространение подобной информации запрещается законодательством, - заявили в республиканской прокуратуре.

Мелеузовский межрайонный прокурор добился блокировки данного сайта через суд, отметили в ведомстве.

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