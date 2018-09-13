В Башкирии заблокировали сайт, где продавались поддельные удостоверения
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне сотрудники Мелеузовской межрайонной прокуратуры выявили сайт, где продавали поддельные удостоверения сотрудников силовых структур.
На интернет-портале предлагали купить и паспорта граждан России, водительские права, удостоверения сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры. Желающий должен был всего-то заполнить электронную заявку и получить желанную «ксиву» по почте.
- Между тем незаконные приобретение или сбыт официальных документов, а также подделка удостоверения или иного официального документа, являются преступлениями, в связи с чем распространение подобной информации запрещается законодательством, - заявили в республиканской прокуратуре.
Мелеузовский межрайонный прокурор добился блокировки данного сайта через суд, отметили в ведомстве.