2018-09-12T16:43:53+03:00
Общество

В Башкирии главу сельсовета будут судить за махинации с землей на 1 млн рублей

Женщину обвиняют сразу по нескольким статьям
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ближайшее время перед судом предстанет 50-летняя глава Кузбаевского сельсовета. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Ущерб, нанесенный незаконными, по мнению следствия, действиями, оценивается в 1 млн рублей.

В ходе следствия было установлено, что в период с 2015 по 2018 год глава сельсовета выдала односельчанам выписки из похозяйственной книги. Согласно справкам, у нескольких граждан находились в пользовании 8 земельных участков в деревнях Кузбаево и Абдуллино, расположенных вблизи районного центра. Общая площадь этих участков составила 2 га.

В дальнейшем земля перешла в собственность пользователей. Во время следствия обвиняемая полностью признала вину совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Кроме того, незаконно присвоенные участки земли арестованы.

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