2018-09-12T13:13:27+03:00
Общество

Жителей Башкирии просят помочь опознать погибшую девушку

Бездыханное тело обнаружили на днях в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувший понедельник, 10 сентября, в Стерлитамаке прямо посреди улицы, рядом с супермаркетом на улице Гоголя, обнаружили тело неизвестной девушки. Как сообщали тогда очевидцы в социальных сетях, погибшая была сильно избита - на ней буквально не было живого места. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи лишь констатировали ее смерть.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить ее личность. По социальным сетям распространяется ориентировка погибшей. В силу того, что выставлять на всеобщее обозрение тело умершего человека не этично, по сообществам кочует фото спортивного костюма, в котором и обнаружили несчастную.

На вид девушке 25-30 лет, рост 168 см, светлые крашеные волосы. Была одета в серую футболку с надписью TOMMY YILFIGGER, черную олимпийку с капюшоном, спортивное трико и белые кроссовки.

Всех, кто по описанию узнал свою знакомую, либо опознал верхнюю одежду, просят позвонить по телефонам: +7 987 106 06 01, +7 987 488 05 71 и 02.

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