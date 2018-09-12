2018-09-12T15:40:08+03:00
Происшествия

В Уфе водитель иномарки сбил велосипедистку с двухлетним ребенком

Малыша госпитализировали в больницу с травмами головы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба отдела ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба отдела ГИБДД по Башкирии
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Как сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе, вчера, 11 сентября, в Уфе водитель за рулем «Тoyota Yaris» сбил велосипедистку. Авария произошла около 7 часов вечера напротив дома №1В по улице Лесозаводская. По данным дорожной полиции, 59-летний водитель иномарки, выполняя поворот на улицу Малая фанерная со стороны улицы Уршакская допустил наезд на велосипед.

Велосипедом управляла 28-летняя женщина. Вместе с ней ехал и ее двухлетний сын. В результате ДТП малыш получил травмы головы и был незамедлительно госпитализирован в ближайшую больницу, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе.

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