Волонтеры выйдут искать пропавшую в Башкирии 34-летнюю Елену Шабарчину

12 Сент. 11:02 2018-09-12T11:02:42+03:00

О женщине нет вестей с 27 августа

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В Стерлитамаке волонтеры организации «Отклик» снова выйдут на поиски 34-летней Елены Шабарчиной. Женщина пропала из больницы 27 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Дома ее ждут муж и 14-летняя дочь.

Сбор добровольцев назначен на сегодня, 12 сентября, по адресу Шаймуратова, 2 возле входа на автодром. Поисковики сообщили, что одеться нужно для леса. С собой по возможности взять фонари и обязательно питьевую воду.

Если вы хотите присоединиться к поискам, свяжитесь с Юрием, координатором, по телефону 8 (987)1060601. Если вам известно местонахождение Елены, позвоните в полицию.

Напомним, прошлые поиски, которые были организованы 8 сентября, не дали никаких результатов. Обстоятельства пропажи Елены выясняют и следователи.