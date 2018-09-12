Волонтеры выйдут искать пропавшую в Башкирии 34-летнюю Елену Шабарчину
В Стерлитамаке волонтеры организации «Отклик» снова выйдут на поиски 34-летней Елены Шабарчиной. Женщина пропала из больницы 27 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Дома ее ждут муж и 14-летняя дочь.
Сбор добровольцев назначен на сегодня, 12 сентября, по адресу Шаймуратова, 2 возле входа на автодром. Поисковики сообщили, что одеться нужно для леса. С собой по возможности взять фонари и обязательно питьевую воду.
Если вы хотите присоединиться к поискам, свяжитесь с Юрием, координатором, по телефону 8 (987)1060601. Если вам известно местонахождение Елены, позвоните в полицию.
Напомним, прошлые поиски, которые были организованы 8 сентября, не дали никаких результатов. Обстоятельства пропажи Елены выясняют и следователи.