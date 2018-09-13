Хоронить погибших в Башкирии супругов Кузнецовых пришло все родное село

13 Сент. 15:39 2018-09-13T15:39:55+03:00

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11 сентября в селе Ломовка Белорецкого района Башкирии похоронили супругов Кузнецовых, которых нашли мертвыми 9 сентября вечером. По предварительным данным, они на своем автомобиле, возвращаясь с гостей, сорвались в реку Белую. Cледователи считают, что машина скатилась в воду с берега. Сами родственники пока до сих пор не в курсе, что произошло в тот роковой день, когда они погибли, 7 сентября.

- Нам до сих пор ничего не сказали. Идет следствие, автомобиль стоит на спецстоянке как вещдок. Следователи молчат. Знаем, что криминала никакого точно не было. Но как именно все произошло, видимо, так и останется для нас загадкой, - говорит сноха Светлана.

Проводить в последний путь Сергея и Татьяну пришла вся деревня. Сельчане открыли сбор помощи средств, чтобы помочь детям достойно похоронить родителей.

Напомним, Сергей и Татьяна пропали в ночь на 8 сентября. Они выехали домой со дня рождения друга и пропали. Через двое суток их тела и автомобиль найдут в реке.