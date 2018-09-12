«Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо» в первом домашнем матче сезона

12 Сент. 10:17 2018-09-12T10:17:29+03:00

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Сегодня, 12 сентября, уфимский «Салават Юлаев» откроет первую домашнюю серию нового сезона КХЛ матчем с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Накануне подопечные Николая Цулыгина вернулись из выездного турне со вполне приличным результатом - 3 победы в 4 играх. При этом юлаевцы повергли самого грозного соперника всея КХЛ - СКА из Санкт-Петербурга. На сегодняшний день уфимский «Салават» занимает пятую строчку в турнирной таблице конференции Восток в КХЛ. В активе юлаевцев 6 очков.

Соперники дружины Цулыгина также не лыком шиты - «Торпедо» в очередной раз перевели в Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Новый сезон подопечные Дэвида Немировски начали с четырех побед подряд. Сейчас команда из Нижнего Новгорода занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Матч начнется на «Уфа-Арена» в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал БСТ.