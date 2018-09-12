2018-09-12T10:17:29+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо» в первом домашнем матче сезона

Игроки скрестят клюшки на «Уфа-Арена»
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 сентября, уфимский «Салават Юлаев» откроет первую домашнюю серию нового сезона КХЛ матчем с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Накануне подопечные Николая Цулыгина вернулись из выездного турне со вполне приличным результатом - 3 победы в 4 играх. При этом юлаевцы повергли самого грозного соперника всея КХЛ - СКА из Санкт-Петербурга. На сегодняшний день уфимский «Салават» занимает пятую строчку в турнирной таблице конференции Восток в КХЛ. В активе юлаевцев 6 очков.

Соперники дружины Цулыгина также не лыком шиты - «Торпедо» в очередной раз перевели в Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Новый сезон подопечные Дэвида Немировски начали с четырех побед подряд. Сейчас команда из Нижнего Новгорода занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Матч начнется на «Уфа-Арена» в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал БСТ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера