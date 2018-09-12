За лето Башкирию посетили более 720 тысяч туристов

12 Сент. 10:35 2018-09-12T10:35:39+03:00

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В госкомитете Башкирии по предпринимательству и туризму подвели итоги туристического сезона в республике. Всего по данным профильного ведомства с мая по август регион посетили более 720 тысяч туристов. Этот показатель на 40% выше, чем за аналогичный период в 2017 году, отметили в госкомитете.

Самыми популярными для посещения местами в Башкирии стали национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш» и природные парки «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», «Иремель». Их посетили в общей сложности 120 тысяч человек.

По данным ведомства всего с начала 2018 года Башкирию посетили 872 тысячи туристов, что уже на 26% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.