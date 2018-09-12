2018-09-12T10:35:39+03:00
Общество

За лето Башкирию посетили более 720 тысяч туристов

О результатах туристического сезона рассказали в госкомитете республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризмуФото: пресс-служба госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму
Изменить размер текста:

В госкомитете Башкирии по предпринимательству и туризму подвели итоги туристического сезона в республике. Всего по данным профильного ведомства с мая по август регион посетили более 720 тысяч туристов. Этот показатель на 40% выше, чем за аналогичный период в 2017 году, отметили в госкомитете.

Самыми популярными для посещения местами в Башкирии стали национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш» и природные парки «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», «Иремель». Их посетили в общей сложности 120 тысяч человек.

По данным ведомства всего с начала 2018 года Башкирию посетили 872 тысячи туристов, что уже на 26% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера