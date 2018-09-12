«Собаки выли, но мы выйти побоялись»: в Башкирии неизвестное существо поубивало домашних животных
Накануне в социальных сетях жители Баймакского района Башкирии забили тревогу: в одном из хозяйств в ночное время произошел странный и жуткий случай. По версии жителя Баймака неизвестное существо пробралось в сарай, открыло клетки с кроликами и задушило их.
- Сегодня ночью, открыл двери, достал их и выложил во дворе, - написал в соцсетях хозяин животных. Свою страшную находку он сфотографировал на камеру мобильного телефона и выложил в местном сообществе в социальной сети.
По версии владельца кроликов, поздно ночью в округе выли собаки, но никто из дома не вышел. Как оказалось впоследствии, неизвестный ночной гость кровь животных не пил, а только задушил их. К тому же, у одного кролика оказалась оторвана голова и лапка.
Жители Баймака не на шутку обеспокоены появлением странного существа.