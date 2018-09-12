«Собаки выли, но мы выйти побоялись»: в Башкирии неизвестное существо поубивало домашних животных

12 Сент. 09:46 2018-09-12T09:47:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в социальных сетях жители Баймакского района Башкирии забили тревогу: в одном из хозяйств в ночное время произошел странный и жуткий случай. По версии жителя Баймака неизвестное существо пробралось в сарай, открыло клетки с кроликами и задушило их.

- Сегодня ночью, открыл двери, достал их и выложил во дворе, - написал в соцсетях хозяин животных. Свою страшную находку он сфотографировал на камеру мобильного телефона и выложил в местном сообществе в социальной сети.

По версии владельца кроликов, поздно ночью в округе выли собаки, но никто из дома не вышел. Как оказалось впоследствии, неизвестный ночной гость кровь животных не пил, а только задушил их. К тому же, у одного кролика оказалась оторвана голова и лапка.

Жители Баймака не на шутку обеспокоены появлением странного существа.