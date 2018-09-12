2018-09-12T09:00:44+03:00
Общество

В Башкирии водитель отечественной легковушки сбил пешехода и забил его до смерти ногами

Громкая история взбудоражила Белебеевский район республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В поселке Аксаково, что в Белебеевском районе Башкирии, местные жители возмущены произошедшей накануне историей. На одной из дорог поселка водитель за рулем ВАЗ-2105 сбил 36-летнего пешехода. Однако вместо того, чтобы оказать ему помощь, из автомобиля вышли двое молодых людей и до смерти забили его ногами. К моменту приезда сотрудников МВД мужчина был уже мертв, сообщает телеканал БСТ.

Впоследствии отечественную легковушку обнаружили брошенной и доставили на штрафстоянку. Водителя незамедлительно объявили в розыск. Им оказался 22-летний молодой человек. По информации телеканала БСТ, предполагаемые виновники расправы над местным жителем, были цыганами.

На данный момент, согласно отзывам жителей поселка Аксаково, пассажир злополучной «Пятерки», который также принимал участие в избиении, был доставлен в местную больницу. У его палаты постоянно дежурят полицейские и родственники.

У погибшего осталась супруга и двое детей.

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