В Уфе продолжается ремонт одной из старейших школ города

12 Сент. 08:38 2018-09-12T08:38:54+03:00

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Уфимская школа №44, что на улице Революционная, одна из старейших школ башкирской столицы. Сегодня городские власти ведут масштабную реконструкцию объекта. Как заявили в пресс-службе уфимской мэрии, на сегодняшний день завершились работы по заливке фундамента первого корпуса и началось возведение стен. Во втором корпусе проводятся отделочные работы, утепляется фасад третьего и заливается фундамент четвертого корпуса.

Предполагается, что в школе будут учиться 1300 учеников.

-Площадь школы увеличится до 19 000 квадратных метров. Здесь появятся функциональные залы для разностороннего физического и культурного развития детей, - заявили в пресс-службе уфимской мэрии.