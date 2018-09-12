В Уфе продолжается ремонт одной из старейших школ города
Уфимская школа №44, что на улице Революционная, одна из старейших школ башкирской столицы. Сегодня городские власти ведут масштабную реконструкцию объекта. Как заявили в пресс-службе уфимской мэрии, на сегодняшний день завершились работы по заливке фундамента первого корпуса и началось возведение стен. Во втором корпусе проводятся отделочные работы, утепляется фасад третьего и заливается фундамент четвертого корпуса.
Предполагается, что в школе будут учиться 1300 учеников.
-Площадь школы увеличится до 19 000 квадратных метров. Здесь появятся функциональные залы для разностороннего физического и культурного развития детей, - заявили в пресс-службе уфимской мэрии.