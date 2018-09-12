2018-09-12T09:15:42+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель иномарки сбил двух пешеходов

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 11 сентября, в Стерлитамаке, около остановки «Сбербанк» прямо на пешеходном переходе водитель белого «Форда» сбил двух человек - мужчину и женщину. Очевидцы аварии бросились на помощь пострадавшим. Они засняли происходящее на камеры мобильных телефонов и выложили снимки в интернете.

По словам очевидцев, на момент прибытия скорой помощи оба пострадавших находились в тяжелом состоянии. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и два экипажа скорой помощи. Мужчина в момент госпитализации находился в сознании.

Очевидцы аварии отметили, что еще до столкновения водитель иномарки совершал опасные виражи на дороге и значительно превышал скорость.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера