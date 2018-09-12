В Башкирии водитель иномарки сбил двух пешеходов

12 Сент. 08:16 2018-09-12T09:15:42+03:00

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях

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В минувший вторник, 11 сентября, в Стерлитамаке, около остановки «Сбербанк» прямо на пешеходном переходе водитель белого «Форда» сбил двух человек - мужчину и женщину. Очевидцы аварии бросились на помощь пострадавшим. Они засняли происходящее на камеры мобильных телефонов и выложили снимки в интернете.

По словам очевидцев, на момент прибытия скорой помощи оба пострадавших находились в тяжелом состоянии. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и два экипажа скорой помощи. Мужчина в момент госпитализации находился в сознании.

Очевидцы аварии отметили, что еще до столкновения водитель иномарки совершал опасные виражи на дороге и значительно превышал скорость.