В Башкирии появится новая детская поликлиника
Накануне в минздраве Башкирии заявили, что в июле этого года в Туймазинском районе республики началось строительство новой детской поликлиники. Согласно проекту, медучреждение будет рассчитано на 300 посещений за смену.
В пресс-службе министерства отметили, что строительство осуществляется в рамках исполнения «Майского указа» Президента России.
-Возводимый объект строится с учетом всех необходимых требований и будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, - отметили в пресс-службе минздрава Башкирии.
Стоимость строительства новой поликлиники оценивается в 336,1 млн рублей. В минздраве подчеркнули, что сроки сдачи нового объекта запланированы на ноябрь 2019 года.