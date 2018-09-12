В Башкирии появится новая детская поликлиника

12 Сент. 07:53 2018-09-12T07:53:32+03:00

Об этом сообщили в минздраве республики

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Накануне в минздраве Башкирии заявили, что в июле этого года в Туймазинском районе республики началось строительство новой детской поликлиники. Согласно проекту, медучреждение будет рассчитано на 300 посещений за смену.

В пресс-службе министерства отметили, что строительство осуществляется в рамках исполнения «Майского указа» Президента России.

-Возводимый объект строится с учетом всех необходимых требований и будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, - отметили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Стоимость строительства новой поликлиники оценивается в 336,1 млн рублей. В минздраве подчеркнули, что сроки сдачи нового объекта запланированы на ноябрь 2019 года.