2018-09-12T07:29:28+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель погиб, опрокинувшись в кювет

Начато расследование
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Смертельная авария произошла вчера, 11сентября, в Буздякском районе Башкирии. 64-летний житель Нефтекамска за рулем ВАЗовской «семерки», двигаясь по автодороге Днепровка-Канлы-Туркеево, не справился с управлением. Мужчина съехал с дороги в кювет, машина перевернулась в лесной массив.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте происшествия. Начато расследование, - сообщили в ГИБДД по РБ.

Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 13 аварий, в которых один погиб, 14 пострадали.

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