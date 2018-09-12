В Башкирии водитель погиб, опрокинувшись в кювет

12 Сент. 07:29 2018-09-12T07:29:28+03:00

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Смертельная авария произошла вчера, 11сентября, в Буздякском районе Башкирии. 64-летний житель Нефтекамска за рулем ВАЗовской «семерки», двигаясь по автодороге Днепровка-Канлы-Туркеево, не справился с управлением. Мужчина съехал с дороги в кювет, машина перевернулась в лесной массив.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте происшествия. Начато расследование, - сообщили в ГИБДД по РБ.

Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 13 аварий, в которых один погиб, 14 пострадали.