Особняк Воскресенских в Уфе внесли в список охраняемых памятников

12 Сент. 07:22 2018-09-12T07:22:57+03:00

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Исторический объект, особняк Воскресенских, что расположен в центре Уфы на перекрестке улиц Карла Маркса и Достоевского, внесли в список охраняемых памятников. Приказ появился на официальной сайте Управления по госохране объектов культурного наследия РБ. Предметами охраны, по документу, являются местоположение здание, крыша, обшитый фасад, двери, окна и декоративные элементы над ними.

Теперь после полученного нового статуса на территории особняка запрещены любые строительные работы, которые могли бы угрожать его сохранности. С апреля прошлого года здание находилось в перечне выявленных объектов культурного наследия.