Рустэм Хамитов: «В мировые СМИ мы попали благодаря ФК «Уфа»

12 Сент. 07:11 2018-09-12T07:11:00+03:00

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11 сентября в Башкирии прошел республиканский форум по занятости молодежи, на котором выступил Рустэм Хамитов. Глава Башкирии рассказал об успехах башкирского футбола и республики в мировом медиа-пространстве. С гордостью он сообщил, что Башкирия входит в первую десятку по индексу цитируемости в мировых СМИ.

- 10 лет назад о нас вообще никто не знал. В десятку по индексу цитируемости в мировых СМИ мы попали благодаря ФК «Уфа». Весь мир – это футбольные болельщики. И с этой точки зрения, это интересный маркетинговый ход с точки зрения продвижения нашей республики, – подытожил глава.