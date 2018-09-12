2018-09-12T07:11:00+03:00
Общество

Рустэм Хамитов: «В мировые СМИ мы попали благодаря ФК «Уфа»

Глава республики заявил об этом на форуме по занятости молодежи
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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11 сентября в Башкирии прошел республиканский форум по занятости молодежи, на котором выступил Рустэм Хамитов. Глава Башкирии рассказал об успехах башкирского футбола и республики в мировом медиа-пространстве. С гордостью он сообщил, что Башкирия входит в первую десятку по индексу цитируемости в мировых СМИ.

- 10 лет назад о нас вообще никто не знал. В десятку по индексу цитируемости в мировых СМИ мы попали благодаря ФК «Уфа». Весь мир – это футбольные болельщики. И с этой точки зрения, это интересный маркетинговый ход с точки зрения продвижения нашей республики, – подытожил глава.

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