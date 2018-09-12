Температура воздуха в Башкирии сегодня составит +21 градус

12 Сент. 07:03 2018-09-12T07:03:12+03:00

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Утро 12 сентября в республике началось с тумана и холодного воздуха – столбик термометра в 7 утра показал всего +4. А в некоторых районах Башкирии минувшей ночью и вовсе прошли заморозки.

Но это не значит, что выходить из дома нужно в теплой куртке, ведь сегодня днем воздух прогреется до +21 градуса.

По данным Башгидрометцентра, днем поднимется юго-западный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с. Синоптики отметили, что осадков не будет, ожидается солнечная и сухая погода. Такая погода сохранится до конца недели.