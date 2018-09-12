На трассе М5 в Башкирии водитель легковушки залетел под фуру
Автомобилист чудом выжил
фото: соцсети
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Серьезная авария произошла вчера днем, 11 сентября, в Туймазинском районе Башкирии. На трассе М5 рядом с озером Кандрыкуль столкнулись иномарка «Джили» и фура.
Как сообщили очевидцы в группе «БашДТП», мужчина решил объехать пробку, но в какой-то момент не справился с управлением и ударился об заднюю ось фуры.
Водитель отделался лишь испугом – на нем ни царапины. А вот автомобиль, видно, придется сдать в металлолом – от удара у него оторвался двигатель, переднее колесо.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить подробности происшествия.
фото: соцсети