2018-09-12T06:49:09+03:00
Происшествия

На трассе М5 в Башкирии водитель легковушки залетел под фуру

Автомобилист чудом выжил
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Серьезная авария произошла вчера днем, 11 сентября, в Туймазинском районе Башкирии. На трассе М5 рядом с озером Кандрыкуль столкнулись иномарка «Джили» и фура.

Как сообщили очевидцы в группе «БашДТП», мужчина решил объехать пробку, но в какой-то момент не справился с управлением и ударился об заднюю ось фуры.

Водитель отделался лишь испугом – на нем ни царапины. А вот автомобиль, видно, придется сдать в металлолом – от удара у него оторвался двигатель, переднее колесо.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить подробности происшествия.

фото: соцсети

фото: соцсети

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