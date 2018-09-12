2018-09-12T06:20:59+03:00
Общество

В Башкирии экспресс-тесты выявили 27 носителей ВИЧ-инфекции

Таковы результаты акции по бесплатному тестированию на ВИЧ в регионе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В минздраве Башкирии отчитались об итогах всероссийской акции по анонимному экспресс-тестированию «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В ней приняли участие жители Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и Салавата.

За четыре дня, с 5 по 8 сентября, 1369 жителей Башкирии сдали анализы. Из них 27 человек оказались носителями ВИЧ-инфекции, при этом у 12 уже был такой диагноз, а вот для остальных это стало новостью.

Напомним, что в рамках акции любой желающий мог бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест в специальном мобильном пункте.

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