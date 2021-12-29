Новый год 2021 в Уфе: как будут работать больницы, аптеки и общественный транспорт

В новогоднюю ночь-2022 в Уфе прогремят сразу два салюта на разных площадках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро начнутся новогодние праздники и нерабочие дни для взрослых и зимние каникулы для школьников. Праздничные гуляния начнутся с 31 декабря и завершатся только 10 января, когда вся Башкирия вновь выйдет на работу. В эти дни никто не застрахован от получения травм, зубной боли или обострения различных болезней. «Комсомолка» выяснила, как в Уфе в новогодние праздники 2022 года будут работать стоматологические кабинеты, больницы и поликлиники.

ТРАВМПУНКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В затяжные новогодние праздники всегда есть риск получить травму. По невнимательности ли, или из-за безалаберности, но такое случается. Именно поэтому в это время травмпункты продолжают работать в круглосуточном режиме.

Для взрослых, получивших травмы, ожоги или обморожение – обращаться в больницу №5 (улица Цюрупы, 84), либо №10 (улица Горького, 47) или в 21-ю больницу (Лесной проезд, 3).

При травмах глаз необходимо обращаться в городскую больницу №10 (улица Кольцевая, 47) или в Уфимский НИИ глазных болезней, что на улице Авроры, 14.

Если травму, ожег или обморожение получил ребенок, то его нужно отвезти в Детскую республиканскую больницу (улица Кувыкина, 98) или в 17-ю больницу (улица Свободы, 29). Там принимают круглосуточно.

Также детские травмпункты расположенные в детских поликлиниках №5 (Сипайлово, улица Жукова, 18) или №4 (улица Орджоникидзе, 15). Там принимают с 8 утра до 22 часов вечера.

Салют в новогоднюю ночь-2022 в Уфе прогремит на двух площадках

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ

Как в Новый год-2022 в Уфе будут работать поликлиники? График накануне опубликовали в Минздраве Башкирии. Так, 31 декабря, в Уфе все поликлиники будут работать по расписанию субботы – с 8 часов утра до 17 часов вечера. Неотложные вызовы в регистратуре будут принимать до 16:00.

1 января 2022 года, а также с 3 по 8 января все поликлиники будут работать по графику праздничных и выходных дней – с 08:00 до 17 часов с приемом вызовов до 16:00.

2 и 9 января в Уфе поликлиники будут работать только дежурные врачи-терапевты, а также служба неотложной помощи будет принимать вызовы до 16:00.

Что касается вакцинации от коронавируса, то поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Сделать это можно либо 31 декабря, либо в любой день с 2 по 9 января 2021 года с 08:00 до 20:00. 1 января – выходной.

Есть и мобильные пункты вакцинации в торговых центрах: в ТРЦ «Планета», лайфстайл-центре «Башкирия» и гипермаркете «Карусель». Они будут работать все праздники с 13:00 до 19:00. В Конгресс-холле «Торатау» мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет работать все дни, кроме 1 января. Там сделать прививку можно с 9:00 до 19:00.

КАК РАБОТАЮТ АПТЕКИ И СТОМАТОЛОГИЯ

В Новый год-2022 в Уфе стоматологические поликлиники будут работать в круглосуточном режиме, но только для оказания экстренной помощи. На местах будут дежурить врачи.

С 31 декабря 2021 по 10 января 2022 года также круглосуточно будут работать все отделения в больницах, где оказывается экстренная помощь больным с подтвержденным коронавирусом. Предусмотрен и необходимый запас лекарств, зарезервирован коечный фонд.

Уфимцы могут спокойно праздновать Новый год-2022: новых ограничений из-за коронавируса не ожидается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается работы аптек в новогодние праздники, то фактически выходной день у них будет только 1 января. Все остальные дни аптеки будут работать по графикам, размещенным на сайтах аптечных организаций. Государственные аптеки «Башфармация» будут работать на выписку лекарств и обеспечение лечебного питания, а также на выписку обезболивающих препаратов, согласно графику. У аптек «Башфармации» 2 января 2022 года будет выходным днем.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

Власти Уфы обещают, что в новогоднюю ночь-2022 в городе будет ходить общественный транспорт в разные районы города до 03:30 часов. Для этой цели организуются так называемые «Новогодние маршруты».

№75 - «Сипайлово – Горсовет», №258 «Микрорайон «Серебряный ручей» – Микрорайон «Яркий» – Уфимский ДОК» (через Менделеева и Первомайскую), №290 «Уфимский ДОК – ДК УМПО – ТСК «Пушкинский». Автобусы будут ходить каждые 15-20 минут.

Городские власти обещают, что в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до глубокой ночи

В новогоднюю ночь-2022 в Уфе также будут ходить троллейбусы. Собираться они будут на «крупных» остановках и будут развозить жителей и гостей города после новогодних гуляний. Полный список остановок:

– «Гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» («Юрюзань») пять троллейбусов. Один поедете до Центрального рынка, два – до остановки «Мкр Белореченский» (по Айской), два до «Уфа-Арены» по Зорге.

– «Госцирк» - пять троллейбусов. Один поедет до «Троллейбусного депо №2», два на остановку «Уфимский ДОК» по Первомайской и еще два также до ДОКа, но по Кольцевой.

От «Госцирка» также поедут трамваи. Два вагона отправятся до остановки «Улица Пушкина», один до «Железнодорожного вокзала», один до «Зеленой рощи».

Напомним, что в новогоднюю ночь салют в Уфе прогремит на двух площадках – на Горсовете и на ДК УМПО. С остановки ДК УМПО после салюта остановятся три автобуса по маршруту №221, которые развезут по домам жителей Шакши.

В мэрии Уфы отмечают, что с 31 декабря по 9 января по городу транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, с увеличенным интервалом движения.