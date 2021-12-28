Флагман химической промышленности: «Башкирская содовая компания» подвела итоги 2021 года

Недавно состоялось торжественное собрание трудового коллектива «Башкирской содовой компании». На мероприятии генеральный директор предприятия Эдуард Давыдов подвел итоги работы БСК за 2021 год.

Давыдов отметил, что уходящий год для предприятия по достижениям в производственной и финансовой деятельности станет историческим. Прогнозируется, в 2021 году компания произведет 218 тысяч тонн бикарбоната натрия (более чем на 18% больше, чем в 2020 году), почти 52 тысяч тонн натра едкого твердого (+31%). Помимо прочего,удалось увеличить производство ПВХ до 269 тысяч тонн, кальцинированной соды марки Б до 1,8 миллионов тонн. По словам гендира БСК, это лучшие показатели за 70 лет деятельности предприятия.

Также ожидается рост общего объема произведенной продукции в денежном эквиваленте более чем на 20% – 58,1 миллиардов рублей. В 2021 финансовом показатель выручки достиг рекордной отметки – 58,9 миллиардов рублей,размер чистой прибыли составил 15 миллиардов рублей. При этом компания заплатит в бюджеты всех уровней 10,4 миллиардов рублей налогов.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ

С 2020 года в БСК реализуется программа повышения благосостояния трудового коллектива. В ее рамках темпами, значительно опережающими рост инфляции, ежегодно осуществляется повышение уровня заработной платы. Так, в 2021 году зарплата рабочих и служащих была повышена на 12,5%, всех остальных сотрудников – на 4%.

Сегодня средняя зарплата в компании составляет 54 373 рублей. Это на 15,8% больше по сравнению с 2020 годом. Стоит отметить, что согласно официальной статистике, средняя заработная плата по Башкирии за девять месяцев 2021 года составляет 40 410 рублей.

Эдуард Давыдов на торжественной встрече с сотрудниками компании анонсировал очередное повышение заработной платы на предприятии в 2022 году. Жалованье разных категорий персонала повысится от 8,6 до 12,5%.

ПОМОЩЬ В ЛЕЧЕНИИ

Программа повышения благосостояния трудового коллектива также подразумевает улучшение качества медицинского обслуживания работников БСК.

В текущем году на добровольное медицинское страхование было направлено более 40 миллионов рублей. Был значительно расширен перечень стоматологических клиник, в которых сотрудники имеют возможность воспользоваться услугами по лечению и протезированию зубов. Размер компенсации на стоматологические услуги также был увеличен. Всего на оказание стоматологических услуг было потрачено более 27 миллионов рублей.

В санатории-профилактории Ольховка с начала 2021 года прошли оздоровительные мероприятия 239 работников и 345 ветеранов. В общей сложности компания потратила на это 22 миллиона рублей.

Кстати, «Башкирская содовая компания» первой в республике начала покрывать расходы на лечение сотрудников от коронавируса.

Дополнительная выплата до шести тысяч рублей была введена для сотрудников,переболевших ковидом. За все время пандемии компенсацию получили три тысячи человек.

Стоит отметить, что право на получение выплаты в размере двух тысяч рублей и три дня выходных получают работники,которые прошли вакцинацию. Подобную поддержку получили порядка 4,5 тысячи человек.

Для восстановления здоровья после опасной и коварной болезни работникам предприятия предлагают программу оздоровления «Реабилитация после COVID-19».В нее входит комплекс восстановительных процедур, направленных на восстановление работы легких, нормализацию общего самочувствия и пр.

Руководство БСК активно реализует и корпоративную жилищную программу. Сотрудникам предусмотрена компенсация части расходов на погашение процентной ставки. За текущий год в программу были включены порядка 350 сотрудников, им возмещается 5% от суммы уплаченных процентов по договору ипотечного кредитования. В 2021 году было направлено 15,7 миллионов рублей на возмещение затрат по ипотечным выплатам.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Также в компании введена компенсация затрат на питание. Работникам за обед компенсируют 100 рублей в сутки. Эта мера увеличила приток работников в заводские столовые и буфеты.

Сейчас комбинат питания ежедневно обслуживает более двух тысяч человек. Для отдаленных цехов предусмотрена доставка обедов на рабочие места. В текущем году расходы на частичную компенсацию работникам расходов на питание составили порядка 13,2 миллионов рублей.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Большое внимание руководство компании уделяет созданию доступных условий для занятий спортом. Предприятие компенсирует половину затрат на посещение фитнес-клуба и тренажерного зала. В этом году этой возможностью воспользовались 409 сотрудников. Общая сумма выплаченных компенсаций составила три миллиона рублей.

Для занятия спортом в свободное от работы время в цехах предприятия было установлено 187 турников. Сотрудники и ветераны компании имеют возможность заниматься фитнесом в корпоративном спортивном зале.

Стоит отметить, что в реконструкцию здания и оснащение залов было вложено порядка 70 миллионов рублей.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КАДРОВ

Программа повышения благосостояния трудового коллектива призвана реализовать потенциал сотрудников и привлечь перспективных специалистов. Для обеспечения компании кадрами предприятие на льготных условиях предлагает получение высшего образования по ряду специальностей.

С начала 2021 года 63 сотрудникам, обучающихся в вузах по актуальным для предприятия направлениям, и 19 поступившим компенсировали 80% стоимости обучения.Общая сумма, которая была направлена на оплату обучения и выплату компенсаций, составила 3,4 миллиона рублей.

По словам генерального директора БСК, в 2021 году была усилена значимость общественных организаций в деятельности предприятия. Представители общественных организаций были включены в жилищную комиссию, а также в комиссию по работе с обращениями на тему внутриобъектового режима.

– Профсоюз организовал комиссию, состоящую из председателей цеховых комитетов, для оперативного контроля качества питания. Молодежным советом реализовано 70 спортивных, развлекательных, туристических и других проектов, в которых приняли участие 3,5 тысяч человек. Центр «Золотой возраст» при участии Совета ветеранов провели 40 встреч. На обеспечение работы клубов выделено более 1,5 миллионов рублей, – рассказал Давыдов.

Программа повышения благосостояния трудового коллектива, как рассказал гендир компании, была включена в коллективный договор. В текущем году затраты БСК на выполнение условий колдоговора составили более 2,7 миллиардов рублей. На ДМС предприятие направило 30,3 миллионов рублей. С этого года женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получают повышенные выплаты.

– Также увеличен размер компенсационных выплат ветеранам. Более 97 миллионов рублей в этом году было выделено на оздоровление и оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, поддержку участников войны, вдов и тружеников тыла. Сумма выплат за выслугу лет в 2021 году составила 17 миллионов рублей, – рассказал Эдуард Давыдов.

Генеральный директор «Башкирской содовой компании» также отдельно отметил, что коллективный договор компании признан лучшим среди предприятий республики.

– Ежегодно предприятие демонстрирует высокий уровень социального партнерства, обеспечивающий эффективность и безопасность производства и высокий уровень социальной защищенности персонала, – заявил Давыдов.