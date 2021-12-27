Гуляем по елочным базарам в Уфе перед Новым годом 2022: обзор цен, мест и советы по выбору

Фото: Валерий ШАХОВ

Обвешенная игрушками и гирляндами елка – неотъемлемый и, наверное, главный атрибут новогоднего праздника. Кто-то предпочитает поставить у себя дома живую зимнюю красавицу, кто-то искусственную, ну а кто-то из этических или финансовых соображений решает обойтись без нее.

При выборе второго варианта, как правило, никаких трудностей ни у кого возникает. Искусственная елка продается во многих магазинах, и выбрать можно ту, которая больше пришлась по душе и подошла по размеру. Также она очень удобна тем, что использовать ее можно годами: праздники закончились, собрал пластмассовое дерево и поставил ее в шкаф на 12 месяцев.

Но вот с живой елкой уже не так все просто. Какое именно новогоднее дерево выбрать ,ведь они бывают целых трех видов, каждый из которых обладает своими особенностями? Как ухаживать за привезенным прямиком из леса деревом? И главное – сколько денег придется выдать за настоящую зимнюю красавицу?

«Комсомолка» решила найти ответы на все эти вопросы и отправилась на ближайший елочный базар, где пообщалась с приветливым и дружелюбным продавцом Айдаром (имя изменено. – Ред.) из микрорайона «Зеленая Роща».

КАКУЮ ЕЛКУ ВЫБРАТЬ?

Как пояснил нам торговец елками, новогоднее дерево бывают трех видов – это ель, пихта и сосна. Айдар рассказал, чем они отличаются друг от друга.

– У ели жесткие иголки, и у нее практически нет запаха. Стоит не очень долго, так как очень рано осыпается. Пихта в отличие от елки часто не может похвастаться изящной пирамидальной формой, она очень рослая и у нее бывают голые места. Зато у нее мягкие иголки, способна долго простоять и имеет приятный запах – тот самый, за который все и любят Новый год, – поведал продавец.

Сосна, как отметил наш собеседник,– лучший выбор для тех, кто не любит убираться после праздников, так она способна очень долго не осыпаться. Однако, по словам Айдара, она практически не пахнет и имеет жесткие иголки, однако из всех трех сосна – самая пушистая и красивая.

Продавец елок подытожил, что какого-то усредненного и универсального варианта нет, и каждый выбирает дерево, исходя из своих личных предпочтений.

ВО СКОЛЬКО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ЕЛКА?

Айдар поведал нам, что и ель, и сосна идут по одной ценовой категории, а вот пихта, как правило, дороже их вдвое.

– То есть, если маленькая елочка будет стоить 800 рублей, то такая же пихта обойдется в 1800. За хорошую пихту порой отдают и шесть, и восемь, и 12 тысяч. Сосны до 1,5 метра стоят 800 рублей. Елки – самые дешевые. Максимальная стоимость – две тысячи рублей, самая маленькая обойдется в 800, –отметил торговец.

Наш собеседник рассказал, какие именно елки покупают на его торговой точке чаще всего.

– Очень часто сейчас берут маленькие ели вместе с пихтовыми «лапами». Последняя стоит не дорого, 150 рублей. Это довольно терпимый вариант по деньгам, при котором покупатель получает и недорогое новогоднее дерево, и запах пихты, – поведал Айдар.

Нашему собеседнику поставляют елки районов Башкирии и соседних регионов страны. Однако в Уфе есть, где можно приобрести и импортную лесную красавицу. Торговец из центра столицы республики Аркадий (имя изменено. – Ред.) рассказал нам, что горожане с большей охотой берут именно новогодние деревья из-за рубежа в силу более высокого качества.

– Это датские, американские или норвежские елки. Эстетически они лучше выглядят и способны простоять дольше. Качество елки зависит от климата. Также ее надо грамотно выращивать: семь лет кормить, стричь и купировать. А у нас выращивают так, как получается, – отметил продавец.

Цены на елки в центре Уфы выглядят следующим образом:

«Русская елка» – от 900 рублей

«Удмуртская елка» – от 3 500 рублей

«Канадская сосна» – от 9 500 рублей

«Русская сосна» – от 1 500 рублей

«Датская елка» – от 5 500 рублей

«Пихта Фразера» – от 11 000 рублей

Аркадий также поделился, что в этом году елки в Уфе подорожали на 20%. Это произошло из-за возрастания закупочных цен и логистики.

– Дорожает бензин, проезд на платных трассах и комплектующие транспорта. Однако, несмотря на это, спрос на елки не падает. Поэтому в последние числа года мы не будем делать скидки на товар. А если все-таки деревья после 31-го числа останутся, мы их бесплатно отдадим уфимским храмам, – поделился продавец.

ГДЕ КУПИТЬ?

В Уфе насчитываются несколько десятков официальных елочных базаров Фото: Рустем АХУНОВ

Айдар рассказал нам, что занимается продажей елок уже 12 лет. Он подтвердил, что в прошлом в году был максимальный спрос на живые ели, пихты и сосны и что эта тенденция сохраняется и в текущем году, невзирая на пандемию и непростую экономическую ситуацию.

Увеличение продаж живых елок продавец из «Зеленой Рощи» связывает с одним интересным фактом. Дело в том, что несколько лет назад городские власти изменили позицию по поводу сезонной торговли и ввели ограничения для приезжих продавцов.

– Чтобы продавать елки мне приходится идти в администрацию и заключать договор об аренде торгового места. Несколько лет назад, кто-нибудь мог приехать, встать ряд со мной и начать несанкционированную торговлю. За это им могли в лучшем случае выписать 500 рублей штрафа. Сейчас все стало строже, и стали преобладать официальные торговые точки, – поделился наш собеседник.

Недавно, кстати, «Комсомолка» публиковала официальный список елочных базаров в Уфе. Торговые точки проработают до позднего вечера 31 декабря.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЕЛКУ?

За живой елкой необходим особый уход Фото: Рустем АХУНОВ

Прежде чем поставить елку у себя дома и начать ее наряжать, на несколько часов (а лучше – на день) ее следует поместить на балкон, поскольку, по словам торговцев, для дерева крайне нежелателен резкий перепад температур.

– Чтобы дерево простояло подольше, стоит ее поставить подальше от отопительных приборов. Поместить дерево нужно в наполненную водой специальную подставку, предварительно добавив в жидкость три таблетки аспирина. Таким образом, елка начнет сохнуть и осыпаться гораздо позже, – поведал Айдар.

Также елку можно поставить в песок с водой. Этот способ, по мнению продавца не менее эффективен, чем тот, что был описан выше.

– В любом случае необходима влажная среда. Если поставить елку на подставку-крестовину, она засохнет очень быстро. А вот сосна таких манипуляций не требует – очень живучее дерево. Но если ее тоже поставить в воду, сможет хоть до лета в квартире простоять и ничего с ней не будет, – отметил торговец.