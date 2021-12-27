«Добрые сердца» передали воспитанникам приютов и детских домов подарки от Деда Мороза

Для волонтеров-нефтяников воспитанники Михайловского социального приюта устроили настоящее театрализованное представление

Накануне участники корпоративного волонтерского движения «Добрые сердца» в очередной раз провели традиционную предновогоднюю акцию «Подарок Деда Мороза». Башкирские нефтяники побывали в гостях у воспитанников детских домов и социальных приютов и вручили ребятам ценные подарки. Всего под шефством ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») находятся 25 социальных учреждений в регионах присутствия: в Башкирии, Нарьян-Маре и Тюмени.

О том, как сотрудники «Башнефти» на один день превратились в добрых зимних волшебников, в материале «Комсомолки».

ПИСЬМА К ДЕДУ МОРОЗУ

Вместе с активистами корпоративного волонтерского движения «Добрые сердца» мы побывали в селе Михайловка, что в Уфимском районе Башкирии. Там расположен социальный приют для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Естественно, в гости башкирские нефтяники приехали не с пустыми руками. Все подарки, которые получили ребята, были приобретены на добровольные пожертвования от сотрудников со всего периметра компании «Башнефть».

Акция «Подарок Деда Мороза» для воспитанников социальных учреждений начинается с письма

Пока ребята распаковывали новогодние подарки, мы поговорили с заведующей приюта Ирой Хохловой.

- На сегодняшний день в нашем приюте всего восемь воспитанников. Существуем мы с 2004 года и за эти 17 лет через наш приют прошли 815 детей. Отдельное спасибо хочется сказать волонтерам «Добрых сердец» из «Башнефти». Они – это наша сила, наша помощь. На протяжении многих лет они приезжают к нам и, благодаря им я спокойна, что наши дети одеты, обуты и их желания исполняются, - говорит заведующая социального приюта.

По сложившейся традиции, акция «Подарок Деда Мороза» для воспитанников социальных учреждений начинается с письма. Дети пишут новогодние пожелания, о том, чтобы они хотели получить в качестве подарка на Новый год. А волонтеры «Добрых сердец» исполняют их желания.

- Ребята со мной советовались, что же такого можно написать. И почти все пожелали новогоднего чуда, - с улыбкой говорит Ира Хохлова.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ГОСТЕЙ

Для волонтеров «Добрых сердец» воспитанники Михайловского социального приюта устроили настоящее театрализованное представление. С любимыми новогодними песнями, танцами и сценками. Классический утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой, героями и персонажами сказок вместе с ними провели преподаватели социального учреждения и специально приглашенные аниматоры.

По давней традиции, подарки от Деда Мороза ребята получали, рассказав доброму волшебнику стихотворение. Воспитанники Михайловского социального приюта удивили своими знаниями классики и отличной памятью - без подарка не остался ни один ребенок.

Классический утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой провели преподаватели социального учреждения

Своими впечатлениями об участии в акциях корпоративного волонтерского движения «Добрые сердца» в беседе с «Комсомолкой» поделилась Айгуль Кутдусова. Работает она в управлении поддержания пластового давления ООО «Башнефть-Добыча».

- Работаю я уже пять лет и все эти годы стараюсь участвовать в благотворительных акциях движения «Добрые сердца». Почему я этим занимаюсь? Я считаю, что дети нуждаются не только в помощи, но и в чуде. Перед Новым годом, мы вместе с коллегами стараемся оказать им посильную помощь и подарить немного тепла, - говорит Айгуль Кутдусова.

В завершении праздника, волонтеры-нефтяники поблагодарили педагогов и воспитанников социального приюта за теплый прием и потрясающее представление.