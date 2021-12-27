Как цифровые технологии помогают «Башнефти» повысить эффективность добычи нефти

С помощью проекта «Цифровое месторождение» башкирские нефтяники внедряют в добычу современные технологии

Масштабный проект «Цифровое месторождение», реализуемый АНК «Башнефть», вышел на новый уровень. В 2017 году башкирские нефтяники, совместно с институтом «РН-БашНИПИнефть» и ИТ-интегратором «Сибинтек», инициировали его в рамках программы «Роснефть-2022». В мае 2019 года цифровое месторождение было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию. Так что же это такое и как вообще современные цифровые технологии могут облегчить работу нефтяникам? Об этом мы поговорили с членами большой команды, которая занималась разработкой и запуском этого проекта.

Стоит отметить, физически «Цифровое месторождение» выглядит как несколько огромных экранов, за которыми наблюдают специалисты. На них в реальном времени можно отследить все параметры работы нефтяных скважин, работу различного оборудования, давление в трубопроводах и даже состояние здоровья сотрудников, на которых надеты «умные каски»! И это далеко не все функции.

Одним из важных модулей «Цифрового месторождения» является Система поддержки и принятия решений (СППР). Что это за система и для чего она нужна, а также как ее работа облегчает труд нефтяников, в материале «Комсомолки».

На экранах, кроме множества параметров, можно увидеть и точную цифровую копию реального месторождения

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Начнем с того, из чего состоит «Цифровое месторождение» и для чего оно нужно? Об этом в беседе с «КП-Уфа» рассказал директор по проектам инжиниринга и цифровой трансформации департамента добычи нефти и газа АНК «Башнефть» Руслан Еникеев.

- Помимо уже действующих 12 модулей, на данный момент в разной степени реализации еще несколько подпроектов. Ключевая задача «Цифрового месторождения» – внедрить передовые технологии в производство, тем самым повысив эффективность деятельности компании «Башнефть», в том числе ее подразделений. В рамках проекта мы внедряем такие цифровые технологии как машинное обучение, предиктивную аналитику, «цифровые двойники», носимые цифровые устройства и видеоаналитику. Плюс, выстраивается новая модель управления бизнесом через внедрение так называемого «проактивного» управления. То есть, когда мы не реагируем на событие, а действуем на опережение. Ключевая задача: через внедрение цифровых технологий повысить рентабельность наших активов и прозрачность процессов - рассказывает один из кураторов проекта.

В мае 2019 года цифровое месторождение было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию

По словам Руслана Еникеева, существующая система позволяет спрогнозировать события, например, на нефтяном месторождении. Благодаря этому технологический персонал получает рекомендации, чтобы избежать рисков: отказа оборудования или остановки процесса добычи нефти.

НОВЫЙ ЭТАП

Недавно специалисты масштабировали один из модулей «Цифрового месторождения» - Систему поддержки принятия решений. Она не просто облегчила работу технологическому персоналу цехов добычи нефти и газа, но и в десятки раз ускорила некоторые рабочие процессы. Подробнее о ней рассказывает и.о. руководителя центра интегрированных операций ПАО АНК «Башнефть» Виталий Алмазов.

Физически «Цифровое месторождение» выглядит как несколько огромных экранов, за которыми наблюдают специалисты

- Одна из обязанностей каждого технолога на месторождении – контроль механизированного фонда. То есть он наблюдает и корректирует параметры работы скважины. Стоит отметить, что практически всегда при добыче бывают некоторые отклонения. Для того, чтобы проверить «от и до» весь механизированный фонд, необходимо достаточно много времени на анализ всех параметров. Так вот, задача внедренной системы поддержки принятия решений – давать технологу подсказки или рекомендации при отклонении каких-либо параметров, - поясняет Виталий Алмазов.

Как же происходит этот процесс? А все просто: система «видит» каждый из параметров каждой скважины на месторождении, а затем анализирует их и может предсказать появление той или иной проблемы. Технологу, сидящему за монитором, нужно лишь принять решение по устранению нарушений в работе, например, насоса. Или другого агрегата, с помощью которого функционирует нефтяное месторождение. Ранее на один только анализ данных могла уйти едва ли не вся рабочая неделя.