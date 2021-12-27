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Общество27 декабря 2021 4:00

Как цифровые технологии помогают «Башнефти» повысить эффективность добычи нефти

Проект «Цифровое месторождение» вышел на новый этап реализации
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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С помощью проекта «Цифровое месторождение» башкирские нефтяники внедряют в добычу современные технологии

С помощью проекта «Цифровое месторождение» башкирские нефтяники внедряют в добычу современные технологии

Масштабный проект «Цифровое месторождение», реализуемый АНК «Башнефть», вышел на новый уровень. В 2017 году башкирские нефтяники, совместно с институтом «РН-БашНИПИнефть» и ИТ-интегратором «Сибинтек», инициировали его в рамках программы «Роснефть-2022». В мае 2019 года цифровое месторождение было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию. Так что же это такое и как вообще современные цифровые технологии могут облегчить работу нефтяникам? Об этом мы поговорили с членами большой команды, которая занималась разработкой и запуском этого проекта.

Стоит отметить, физически «Цифровое месторождение» выглядит как несколько огромных экранов, за которыми наблюдают специалисты. На них в реальном времени можно отследить все параметры работы нефтяных скважин, работу различного оборудования, давление в трубопроводах и даже состояние здоровья сотрудников, на которых надеты «умные каски»! И это далеко не все функции.

Одним из важных модулей «Цифрового месторождения» является Система поддержки и принятия решений (СППР). Что это за система и для чего она нужна, а также как ее работа облегчает труд нефтяников, в материале «Комсомолки».

На экранах, кроме множества параметров, можно увидеть и точную цифровую копию реального месторождения

На экранах, кроме множества параметров, можно увидеть и точную цифровую копию реального месторождения

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Начнем с того, из чего состоит «Цифровое месторождение» и для чего оно нужно? Об этом в беседе с «КП-Уфа» рассказал директор по проектам инжиниринга и цифровой трансформации департамента добычи нефти и газа АНК «Башнефть» Руслан Еникеев.

- Помимо уже действующих 12 модулей, на данный момент в разной степени реализации еще несколько подпроектов. Ключевая задача «Цифрового месторождения» – внедрить передовые технологии в производство, тем самым повысив эффективность деятельности компании «Башнефть», в том числе ее подразделений. В рамках проекта мы внедряем такие цифровые технологии как машинное обучение, предиктивную аналитику, «цифровые двойники», носимые цифровые устройства и видеоаналитику. Плюс, выстраивается новая модель управления бизнесом через внедрение так называемого «проактивного» управления. То есть, когда мы не реагируем на событие, а действуем на опережение. Ключевая задача: через внедрение цифровых технологий повысить рентабельность наших активов и прозрачность процессов - рассказывает один из кураторов проекта.

В мае 2019 года цифровое месторождение было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию

В мае 2019 года цифровое месторождение было запущено в опытно-промышленную эксплуатацию

По словам Руслана Еникеева, существующая система позволяет спрогнозировать события, например, на нефтяном месторождении. Благодаря этому технологический персонал получает рекомендации, чтобы избежать рисков: отказа оборудования или остановки процесса добычи нефти.

НОВЫЙ ЭТАП

Недавно специалисты масштабировали один из модулей «Цифрового месторождения» - Систему поддержки принятия решений. Она не просто облегчила работу технологическому персоналу цехов добычи нефти и газа, но и в десятки раз ускорила некоторые рабочие процессы. Подробнее о ней рассказывает и.о. руководителя центра интегрированных операций ПАО АНК «Башнефть» Виталий Алмазов.

Физически «Цифровое месторождение» выглядит как несколько огромных экранов, за которыми наблюдают специалисты

Физически «Цифровое месторождение» выглядит как несколько огромных экранов, за которыми наблюдают специалисты

- Одна из обязанностей каждого технолога на месторождении – контроль механизированного фонда. То есть он наблюдает и корректирует параметры работы скважины. Стоит отметить, что практически всегда при добыче бывают некоторые отклонения. Для того, чтобы проверить «от и до» весь механизированный фонд, необходимо достаточно много времени на анализ всех параметров. Так вот, задача внедренной системы поддержки принятия решений – давать технологу подсказки или рекомендации при отклонении каких-либо параметров, - поясняет Виталий Алмазов.

Как же происходит этот процесс? А все просто: система «видит» каждый из параметров каждой скважины на месторождении, а затем анализирует их и может предсказать появление той или иной проблемы. Технологу, сидящему за монитором, нужно лишь принять решение по устранению нарушений в работе, например, насоса. Или другого агрегата, с помощью которого функционирует нефтяное месторождение. Ранее на один только анализ данных могла уйти едва ли не вся рабочая неделя.

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