Для тех, кто хочет и может! «Башкирская содовая компания» подвела итоги конкурса социальных проектов

На днях в Уфе прошло торжественное завершение конкурса «Стерлитамак - наш общий дом», организованного «Башкирской содовой компанией». Начиная с августа 2020 года, 134 проекта в сфере культуры, спорта, здравоохранения и образования боролись за право воплотиться в жизнь. До финала добрались лишь 30 инициатив, а победителями стали 12. Общий призовой фонда конкурса составил порядка 10 миллионов рублей.

Концепция конкурса подразумевает вовлечение жителей в улучшение социальной среды и предоставление им возможности самостоятельно определить целевые инвестиции. По словам заместителя директора БСК по связям с общественностью Алины Халиковой, такой подход в основу конкурса был заложен не случайно.

- Для нас важно плодотворно взаимодействовать не только с властью города, но и слышать и понимать общественность. Мы помогаем в реализации различных проектов, но хотели бы не просто делать что-то, а делать в диалоге с активными жителями. У нас люди обладают замечательным творческим потенциалом, активны и хотят участвовать в тех программах, которые улучшают жизнь, - рассказала Халикова.

Как рассказал директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев, в выборе лучшего проекта имело наибольшее значение то, какую пользу в будущем проект может принести городу и жителям.

«Здоровые дети - здоровая Россия!», номинация «Здоровый образ жизни»

Благодаря конкурсу обычная игровая площадка детского сада №59 с минимальным набором оборудования преобразилась в яркую и современную спортивную зону. У стерлитамакских родителей появилась долгожданная возможность позаниматься спортом вместе со своими детьми в вечернее время.

«Открытая художественная мастерская», номинация «Творчество, искусство и культура»

Светлана Эбель в рамках своего проекта помогает людям, которые долгие годы мечтали научиться рисовать, но по ряду причин так и не смогли этого сделать. Занятия пользуются спросом как у самых молодых горожан, так и у пожилых.

«Доступный спорт на селе», номинация «Здоровый образ жизни»

По мнению жительницы села Тюрюшля Гульюзы Мурадымовой, спорт должен быть доступен не только в детских садах, но и в селах. Благодаря проекту активной и неравнодушной женщины в селе появился спортивно-игровой комплекс.

Объект, как рассказала автор проекта, стал настоящим центром притяжения. Комплекс стал излюбленным местом не только спортсменов всех возрастов, но и семей с детьми и даже влюбленных парочек.

«Развитие добровольческого поискового отряда «Отклик» «Новая ступень», номинация «Моя малая родина»

Создатель проекта Диана Гвоздик поведала, что за прошедший год добровольческий отряд организовал 250 поисковых мероприятий, в ходе которых удалось отыскать живыми 46 человек.

На грантовые деньги поисковый отряд приобрел специальное оборудование, которое ощутимо помогает в процессе поиска пропавших людей. Также были приобретены специальные манекены для обучения волонтеров азам оказания первой медицинской помощи.

«Сокровища моего народа», номинация «Творчество, искусство и культура»

В центре детского творчества, где работает Айгуль Минигулова, были проблемы с костюмами и музыкальными инструментами, из-за которых не удавалось создать оркестр народной музыки.

- Благодаря гранту удалось приобрести курай, кубыз, мандолину и домбру, а также 10 костюмов для девочек и 20 - для мальчиков. В мае у нас состоялся отчетный концерт, и его кульминацией стало выступление созданного оркестра, - с гордостью поделилась Минигулова.

«Аллея ученых и писателей», номинация «Патриотическое воспитание»

Проект Чувашской национально-культурной автономии города Стерлитамак был удостоен Гран-при организованного БСК конкурса и получил на реализацию миллион рублей.

Объект открылся на проспекте Ленина. Здесь расположены бюсты известных творческих и научных деятелей, которые многое сделали для города. Проект нашел отклик у горожан, и объект стал новым центром притяжения в Стерлитамаке.

«Проект «ИРеК (свобода, инклюзия, ресурсный класс)», номинация «Моя малая родина»

Данный проект был признан лучшим в номинации «Моя малая родина», его предложила Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Дети - наше счастье». Проект охватывает семьи, которые воспитывают детей с аутизмом.

- К сожалению, до сих пор многие семьи, воспитывающие детей с подобным заболеванием, не получают необходимой поддержки. Благодаря нашему проекту у детишек появляется возможность жить полноценной жизнью, развиваться и социализироваться, - рассказала педагог инклюзивного класса Ира Самикова.

«Волшебство на кончиках пальцев», номинация «Творчество, искусство и культура»

Проект, который на конкурс предложил коллектив воспитателей детского сада №5, является уникальным для Стерлитамака. Благодаря гранту здесь появилась гончарная мастерская. По словам автора инициативы Анны Кузьминой, занятия с глиной не просто увлекают, но и помогают детям, испытывающим проблемы со зрением, узнавать новое и развивать тактильные навыки.

«Варкаут-парк - парк здоровья», номинация «Здоровый образ жизни»

Стерлитамакская школа №17 приняла участие в грантовом конкурсе БСК уже второй раз. На территории учреждения благодаря стараниям авторов проекта был сооружен современный объект для занятия спортом. Появление парка вызвало восторг не только учащихся нашей школы, но и близлежащих учебных учреждений.

В 2020 году у конкурса «Стерлитамак - наш общий дом» появилась значительная особенность. Была учреждена специальная номинация - гран-при генерального директора Эдуарда Давыдова. Гендиректор БСК отметил лично три проекта.

«Лаборатория занимательной химии «Менделеев-лаб», номинация «Творчество, искусство и культура»

В лаборатории занимательной химии «Менделеев-лаб» проводятся интерактивные экскурсии для детей. У детишек даже есть возможность провести собственные опыты. Также в лаборатории есть экспонат для оказания первой медицинской помощи и реанимации.

Автор проекта Елена Калюжная видит своей задачей показать детям, что наука - это интересно, и, возможно, уже в раннем возрасте помочь им с профориентацией.

«Аллея памяти медицинских работников», номинация «Моя малая родина»

Благодаря масштабному конкурсу появилась еще одна аллея. Она посвящена памяти медицинских работников. Автор проекта - Евгения Жигалова. Первый бюст был установлен заслуженному врачу Башкирии Андрею Ширяеву на территории ГКБ №1, где доктор работал с 1987 года. Он совмещал врачебную деятельность с общественной и научной, был также избран председателем Совета городского округа город Стерлитамак.

«Интерактивная индустриальная тропа», номинация «Моя малая ро-дина»

Автор проекта кандидат исторических наук Марат Тикеев получил на реализацию своей инициативы более 1,5 миллиона рублей. Было приобретено 19 пар очков виртуальной реальности и программное обеспечение. Победитель планирует проводить для школьников виртуальные экскурсии, рассказывать о технологических процессах производства соды и истории Стерлитамака.

- Мы рады тому, что подобный формат оказания помощи - в виде грантового конкурса городских проектов - оказался столь полезен, - отметил Владимир Ануфриев. - Сейчас мы прорабатываем вопрос расширения количества выделяемых грантов и номинаций. Мы хотим, чтобы еще больше жителей региона могли проявить себя и оказать пользу обществу.