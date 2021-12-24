Время меняться: новые экологические тренды

В следующем году мусорной реформе исполняется три года. Но еще не все гладко в этом отношении. Актуальные проблемы и варианты их решения за одним столом обсуждали представители власти, общественности и бизнеса. Их доводы и выводы – в материале «Комсомолки».

СВАЛОК СТАЛО МЕНЬШЕ

Для начала подведем предварительные итоги мусорной реформы. Что удалось и над чем еще предстоит поработать?

- На начало реформы в нашем реестре было более 3 тысячи свалок. До 2024 года мы должны полностью их ликвидировать. На данный момент мы ликвидировали 48%, - рассказывает министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров. - Как это происходит сейчас: все мелкие свалки в деревнях муниципалитеты вывозят за свой счет или с помощью местных предпринимателей в райцентры, на одну крупную свалку. Кроме того, есть федеральный проект «Чистая страна», ориентированный на свалки, расположенные в городах. Мы участвуем, и сейчас заявились еще на три города: Сибай, Кумертау, Мелеуз. Приводим в соответствие проектную документацию. Согласно требованиям минприроды России необходимо, чтобы расходы на один гектар свалки не превышали 25 млн– тогда ликвидация объекта будет осуществляться за федеральный бюджет.

КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Одно дело – стихийные свалки, другое - контейнерные площадки. Даже тут бывают проблемы. Особенно остро встает вопрос летом. Кстати, почему?

- Никаких загадок нет: людей беспокоят неприятные запахи. Зимой такой проблемы нет, - отмечает профессор БашГАУ, доктор технических наук Наил Минигазимов. - Согласно санитарным нормам и правилам, в теплое время года мусор обязаны вывозить ежедневно. Сейчас эта обязанность лежит на регоператорах. Зимой при отрицательных температурах допускается до 3 суток не вывозить мусор с контейнерных площадок.

- Еще проблема в том, что на площадки часто сваливают мусор, который не относится к ТКО. Например, ветки. Возникает захламление, контейнеры быстро наполняются, а люди потом недовольны, - говорит Урал Искандаров. –Регоператоры не обязаны вывозить такой мусор. Совместно с муниципалитетами решаем вопрос по содержанию контейнерных площадок сторонними организациями. Всем муниципалитетам рекомендовано организовать отдельные площадки для сбора строительных, растительных отходов, а также открыть пункты по сбору вторсырья. Обращаюсь и к гражданам: если делаете дома ремонт, не размещайте мусор на контейнерных площадках. Есть специализированные организации, которые вывозят строительный мусор на полигон – сотрудничайте с ними.

ПОЛИГОНЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

Мусорная реформа привела на рынок новых действующих лиц – уже несколько лет за вывоз мусора отвечают регоператоры. Что за организации работают в Башкирии и – хорошо ли справляются?

- МУП САХ обслуживает примерно 1 млн 600 тысяч жителей,ООО РО «ЭКО-сити» - 1 млн 307 тысяч жителей, ООО «Экология Т» - 560 тысяч жителей, и ООО «Дюртюлимелиоводстрой» - 550 тысяч жителей, - рассказывает руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов. –Полигоны, на которые вывозят мусор регоператоры, построены еще при СССР, и на сегодняшний день их вместимость исчерпана. Сегодня подготовлены документы о закрытии полигона в Уфе. Так что городским властям необходимо задуматься о реконструкции или о строительстве нового современного полигона. Площадка уже давно не соответствует никаким экологическим нормам, а мы помним: там третья зона водозабора! Росприроднадзор давал три года жизни свалке в Черкассах в 2019 году: отправляли письма главе города, в министерства, что проектная мощность исчерпана.

- Администрацией города Уфы разработан проект реконструкции полигона МУП САХ, прошли общественные слушания, вскоре они выходят на экологическую экспертизу. Дополню, Российский экологический оператор готов на условиях концессии профинансировать строительство современного комплекса с лазерной сортировкой, мощностью порядка 500 тысяч тонн в год наобщую сумму 6 млрд рублей, - говорит Урал Искандаров.

ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ

По словам экспертов, решить проблему с мусором можно. При желании.

- Если это нормальный инвестор, проект можно реализовать за 1,5-2 года. Но локомотивом решения вопроса должна быть городская власть, - утверждает Роман Болотов. – И необходимо заранее проверить, можно ли в том или ином месте строить полигон. Сегодня в республике из вновь построенных только один сортировочный комплекс, но не всегда региональным оператором соблюдается территориальная схема по направлению отходов в этот комплекс. За год на полигонах разметили чуть больше 60% мусора, а остальное регоператоры сваливают на так называемых площадках временного накопления. Им проще заплатить штраф, чем нести транспортные расходы по размещению мусора на полигонах. Они расслабились и надо с ними жестче. Ведь регоператоры вошли на рынок в рамках конкурса. Соответственно, если они не справляются с обязательствами, минэкологии может расторгнуть с ними договор.

- У нас много вопросов к МУП САХ. В конце 2015 года была принята инвестиционная программа с утвержденным тарифом. Три года компания получала деньги, за это время не сделав ничего, - говорит Мурад Шафиков, эксперт-эколог, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан. - Смена директоров происходит, полмиллиарда собрано с населения, а их первый проект нового полигона в итоге получил отрицательное заключение экспертизы. Сейчас мы получаем новый проект, и у нас большие сомнения по поводу него.

А есть регоператоры, которые работают без нареканий?

-Лучше всех работает «Экология Т». Это оператор, который не имеет жалоб, его хвалят главы районов, нет нареканий по захламленности на контейнерных площадках, - говорит Роман Болотов.

С регоператорами относительно ясно. А что делать с людьми, которые не хотят платить?

- Поначалу сельские жители заявляли: мол, мусора у меня нет, все утилизирую в хозяйстве, - объясняет министр экологии РБ.–А фактически, контейнеры заполнены ветками и навозом. Поэтому предлагаем администрациям организовать места для сбора растительных отходов, а также в деревнях установить сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ-отходов, а в райцентрах открыть пункты приема вторсырья.

- Наступило время меняться. Это ответственность регоператоров, власти, и промышленности, в том числе, - утверждает представитель Росприроднадзора.

БОЛЬШЕ ЧЕМ СОРТИРОВКА

Вопрос переработки мусора в России пока именно – вопрос. Но все идет к тому, что скоро раздельный сбор мусора и переработка станет неотъемлемой частью нашей жизни.

В Башкирии вскоре будет реализован один из крупнейших проектов в этом направлении: из переработанного пластика будет производиться так называемая «зеленая гранула» - материал для производства новой упаковки. То есть: сегодня ты выпил газировку, а через пару месяцев снова пьешь из, по сути, этой же бутылки. Круто?

- Компания «СИБУР» активно развивает свои «зеленые» продукты, - говорит Анастасия Прошева, эксперт экономики замкнутого цикла ПАО «СИБУР Холдинг». - Строительство таких объектов как у ПОЛИЭФ требует большого количества сырья. Для производства зеленой гранулы нам будет необходимо порядка 34 тысяч тонн флекса (помытая и дробленная б/у ПЭТ-бутылка, это каждая седьмая бутылка в стране). Прорабатываем широкую воронку потенциальных поставщиков сырья, отмечаем, что в сферу переработки полимеров активно вовлекаются крупные регоператоры, которые уже реализовали проекты по сортировке мусора, теперь пошли в следующий передел (переработка кип сырья во флексу). И таких проектов становится много. Стоит отметить, что РЭО обратил внимание на Башкирию, и рассматривает возможность строительства современного комплекса по переработке отходов. Все идет к тому, что вскоре будет строиться много мусоросортировочных комплексов, для этого важно постоянное взаимодействие власти и регоператоров.

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Как компания взаимодействует сегодня с регоператорами в Башкирии?

- Мы покупаем уже «полуфабрикат» - флексу, то есть отмытый и частично переработанный пластик, - поясняет Анастасия Прошева. –В чем суть экономики замкнутого цикла? Мы выстраиваем цепочку до поступления продукта к нам: смотрим, как собираются пластиковые отходы, как можно повлиять на увеличение сбора, активно взаимодействуем с регоператорами. Так же мы работаем с будущими нашими покупателями, с предприятиями, которые будут у нас закупать продукцию – и с ними организуем работу по сбору пластика. Кроме того, сейчас мы ищем варианты, как собирать пластиковые бутылки из отелей, где гостям зачастую предоставляют воду в качестве комплимента. Можно собирать там пластик, переработать и вернуть эти же бутылки в те же отели. «Сибур» также партнер больших спортивных проектов. Всегда на стадионах мы организуем сбор пластиковых бутылок, передаем их регоператорам на переработку и получаем от них флексу.

Есть ли уже сейчас потенциальные партнеры в Башкирии?

- Готовя проект, мы формировали воронку спроса, сегодня - видим потенциальных поставщиков флексы, - отвечает Артем Гребенщиков, главный технолог АО «ПОЛИЭФ». - В Башкирии пока таких нет. В Благовещенске есть компания «Био-флекс», которая собирается строить завод по переработке бутылки. Еще наши клиенты, такие компании как «Coca-cola» и «Pepsi», формируют запрос: чуть ли не требуют, чтобы мы вовлекали вторсырье в изготовление своей продукции. Адальше нужно выстраивать работу с регоператорами.

Почему для таких гигантов индустрии важно, чтобы в продукт включено было вторсырье?

- В ООН принята стратегия устойчивого развития. И все представители крупного бизнеса должны повестку подхватывать, - говорит Артем Гребенщиков. - Это не просто тренд, это необходимость. Ресурсы исчерпаемы, а количество угарного газа, выбрасываемое в атмосферу, растет год от года, что ведет к глобальному потеплению.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ «ЗЕЛЕНОЙ ГРАНУЛЫ»

- Сегодня в России есть одна компания, которая производит ПЭТ-гранулы полностью из вторматериала. Далее идет переработка, но на следующем переделе снова смешивается «первичка» со вторсырьем. Это тоже затрудняет процесс, - поясняет Артем Гребенщиков. - Уникальность нашего проекта в том, что мы смешиваем ПЭТ-флексу с первичным сырьем уже на этапе производства гранулы. В продукте будет 25% содержания «вторички».

В компании утверждают: упаковку из переработанного пластика можно будет применять в пищевой промышленности.

- Покупатель проверяет наш продукт в лабораториях, и пока они не подтвердят отсутствие негативного влияния на человека, сотрудничать с нами не будут, - объясняет Артем Гребенщиков. –То есть мы производим необходимый объем, потом останавливаем процесс и ждем результатов тестов. Проверка длится до 9 месяцев, и только после этого продукт покупается.

По словам представителей «ПОЛИЭФ», в настоящее время заканчивается строительство производства доочистки флекса. Это нужно, чтобы вторсырье было максимально очищено кэтапу «перевоплощения». А до конца года компанияпланирует также ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию, которая тоже подчеркивает «зеленость» гранулы.

- Электроэнергия будет производиться не за счет газа, а за счет солнечной энергии. Под погоду будем покрывать 25% от объема всей используемой электроэнергии, - подчеркивает главный технолог АО «ПОЛИЭФ».

А ДРУГИЕ ЭКО-ПРОЕКТЫ – ЕСТЬ?

Запуск «зеленой линии» изначально планировался на первую половину 2022 года. Успеют ли промышленники?

- К реализации проекта приступили в конце 2018 года, в 2019 году стартовало двухстадийное проектирование. Первая версия прошла экологическую экспертизу и негосударственную экспертизу, - рассказывает начальник отдела проектирования АО «ПОЛИЭФ» Андрей Пстыга. – Но так как в компании решили строить солнечную электростанцию, мы вынуждены были выделить этапы строительства. А потому прошли слушания повторно, чтобы подтвердить, что технология не изменилась, и цифры по выбросам остались те же. Сейчас мы готовимся сдавать экологическую экспертизу, в марте получим результат. Основное оборудование уже смонтировано, идет этап подключения. Пока все по графику: что по СЭС, что по реализации линии вторпереработки.

- Что касается развития дальнейшей переработки, мы двигаемся и в направлении усовершенствования биологической очистки сточных вод, - рассказывает Владимир Яшин, главный эксперт отдела корпоративных коммуникаций и брендинга АО «ПОЛИЭФ». - Планируем завершить проект чуть раньше: в конце 2022 года - в первой половине 2023 года. Цель - снизить объемы и посмотреть, как их можно переработать до золы, но уже с меньшим воздействием на экологию.

Какие еще экологические идеи реализует АО «ПОЛИЭФ»?

- Некоторые наши проекты направлены на сохранение и восполнение биоразнообразия в районах нашего присутствия, - рассказывает Анастасия Романенко, ведущий инженер-эколог Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «ПОЛИЭФ». – За 6 лет мы выпустили в реку Белую более 50 000 мальков краснокнижной стерляди. Также последние несколько лет высаживаем ели-крупномеры в Благовещенске - там, где нас просит администрация города. Это проекты на долгосрочную перспективу. Кроме того, нам нравится работать с населением в плане повышения экологической грамотности. Выезжаем в детские сады, школы, показываем ребятам нашу передвижную лабораторию для мониторинга воздуха. Дальше планируем развивать работу со школьниками, приучать детей к раздельному сбору мусора. Хотим, чтобы они дальше транслировали эту тему родителям.

- Наши эксперты разработали программу информационно-разъяснительной работы. Ваши уроки могут стать частью единой концепции для всей республики, - предлагает Мурад Шафиков. - Технические моменты специалисты всегда решат, а вот как приучить население сортировать мусор– это большая и важная работа.

- Мы также заинтересованы в том, чтобы образовательный уровень был выше, и в целом хотим популяризировать такой тренд как раздельный сбор мусора, - согласился Владимир Яшин.