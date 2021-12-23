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Политика23 декабря 2021 12:59

Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Башкирии про 450-летний юбилей Уфы

Глава государства сам выбрал, кто будет задавать вопрос
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Глава государства пообещал подумать над приглашением посетить Уфу

Глава государства пообещал подумать над приглашением посетить Уфу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистка из Башкирии Гульназ Хайбуллина в прямом эфире задала вопрос президенту России Владимиру Путину. Сегодня, 23 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция главы государства, где он отвечает на вопросы журналистов из федеральных, региональных и иностранных изданий и телеканалов.

- Владимир Владимирович, мы очень любим свой город, столицу республики Башкортостан. Вы недавно подписали указ о праздновании 450-летия нашего города. Хотелось бы узнать, какую поддержку окажет именно федеральный центр в развитие нашего города. Ведь все знают, что в День рождения мы что делаем? Наряжаемся. Поэтому мы хотели бы отметить это праздник с большим размахом. Мы хотели бы, чтобы у нас строились социальные объекты, чтобы дороги были ровными, чтобы было много красивых зданий. Хотелось бы узнать, какую поддержку окажет федеральный центр. И, в том числе, вы, как президент, какой сюрприз нам готовите и приедете ли к нам? – спросила Гульназ.

Журналистка из Уфы Гульназ Хайбуллина задала президенту России два вопроса

Журналистка из Уфы Гульназ Хайбуллина задала президенту России два вопроса

Президент России Владимир Путин поблагодарил уфимскую журналистку и пообещал, что постарается приехать на юбилейные торжества.

- Уфа – замечательное место, в Поволжье одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была одним из центров исламского мира в России и сейчас тоже остается таким. Что касается юбилейных дат, то мы не случайно с коллегами выпустили и соответствующий документ по подготовке. В ходе подготовки мы определимся с руководством республики о том, что является приоритетным. И здесь я хотел бы опять вернуться к вопросу, сказанному вашим коллегой по многодетным семьям. Здесь не нужно дополнительных ресурсов в целом, именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, на социальную сферу, на культуру. И просто правильно их распределить, может быть немного перераспределить. С тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею. Красиво, достойно, как она этого заслуживает. Но можно и дополнительно денег подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики, - подытожил Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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