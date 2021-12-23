Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Башкирии про 450-летний юбилей Уфы

Глава государства пообещал подумать над приглашением посетить Уфу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистка из Башкирии Гульназ Хайбуллина в прямом эфире задала вопрос президенту России Владимиру Путину. Сегодня, 23 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция главы государства, где он отвечает на вопросы журналистов из федеральных, региональных и иностранных изданий и телеканалов.

- Владимир Владимирович, мы очень любим свой город, столицу республики Башкортостан. Вы недавно подписали указ о праздновании 450-летия нашего города. Хотелось бы узнать, какую поддержку окажет именно федеральный центр в развитие нашего города. Ведь все знают, что в День рождения мы что делаем? Наряжаемся. Поэтому мы хотели бы отметить это праздник с большим размахом. Мы хотели бы, чтобы у нас строились социальные объекты, чтобы дороги были ровными, чтобы было много красивых зданий. Хотелось бы узнать, какую поддержку окажет федеральный центр. И, в том числе, вы, как президент, какой сюрприз нам готовите и приедете ли к нам? – спросила Гульназ.

Журналистка из Уфы Гульназ Хайбуллина задала президенту России два вопроса

Президент России Владимир Путин поблагодарил уфимскую журналистку и пообещал, что постарается приехать на юбилейные торжества.

- Уфа – замечательное место, в Поволжье одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была одним из центров исламского мира в России и сейчас тоже остается таким. Что касается юбилейных дат, то мы не случайно с коллегами выпустили и соответствующий документ по подготовке. В ходе подготовки мы определимся с руководством республики о том, что является приоритетным. И здесь я хотел бы опять вернуться к вопросу, сказанному вашим коллегой по многодетным семьям. Здесь не нужно дополнительных ресурсов в целом, именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, на социальную сферу, на культуру. И просто правильно их распределить, может быть немного перераспределить. С тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею. Красиво, достойно, как она этого заслуживает. Но можно и дополнительно денег подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики, - подытожил Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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