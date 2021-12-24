Волонтеры «Добрых сердец» поздравили ветеранов с наступающим Новым годом

Молодые нефтяники с удовольствием пообщались с ветеранами, тружениками тыла и героями труда

На днях участники корпоративного волонтерского движения «Добрые сердца» в юбилейный, десятый раз подряд, провели предновогоднюю акцию «Ветеранам – тепло наших сердец». Работники «Башнефти (входит в НК «Роснефть») посетили своих ветеранов. Все они в свое время внесли вклад не только в развитие нефтяной промышленности, но и помогли отстоять мирное небо над головой во время Великой Отечественной войны. Молодые нефтяники с удовольствием пообщались с ветеранами, тружениками тыла и героями труда.

По доброй традиции волонтеры пришли в гости к своим старшим товарищам и наставникам с подарками и поздравлениями от руководства компании. Вместе с ними в гости к настоящим героям своего времени, отправилась и «Комсомолка».

В ГОСТЯХ У ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Сначала мы вместе с «Добрыми сердцами» посетили ветерана «Башнефть-Новойла», которого иначе как живой легендой не назовешь. Герой Социалистического труда, изобретатель, орденоносец – все это про Мидхата Габдрауповича Хафизова. Сегодня он на заслуженном отдыхе, но времена своей трудовой доблести вспоминает с большим удовольствием. И не забывает интересоваться как там дела, на его родном заводе.

- Я на Новоуфимский завод в 1953-м поступил, что называется, и в 1996-м только на пенсию ушел, - с улыбкой говорит Мидхат Габдраупович.

В беседе с волонтерами ветеран поделился воспоминаниями о тех временах, когда он стал одним из первых сотрудников этого завода. За долгую работу в нефтеперерабатывающей промышленности он прошел путь от простого оператора до начальника установки.

- Я когда пришел, завод только сдавали в эксплуатацию. Нас было всего четверо таких заводчан, кто первые за установки встали, - вспоминает ветеран. – Много позднее я уже стал работать в «школе мастеров», подготавливал кадры для нашего завода.

Поблагодарив Мидхата Габдрауповича за интересный рассказ и теплый прием, волонтеры попрощались и отправились дальше.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

На фото: ветеран «Башнефть-УНПЗ» Владимир Николаевич Медведев

Вместе с волонтерами «Добрых сердец» мы зашли в гости и поздравили с наступающим Новым годом еще одного ветерана-нефтяника, Владимира Николаевича Медведева. На «Башнефть-УНПЗ» он заступил еще в далеком 1949 году, а на пенсию вышел в 1978-м.

Сегодня Владимир Николаевич старается вспоминать только хорошее – времена работы на родном заводе, трудовые подвиги и достижения. А про подростковые годы вспоминать не любит – его отрочество пришлось на годы Великой Отечественной войны, а сам он некоторое время был узником фашистского концлагеря.

- Начинал оператором, долгое время работал на крекинге. Давно уже на пенсии, - улыбается Владимир Николаевич.

Волонтеры поздравили ветерана башкирской нефтепереработки с наступающим Новым годом, пожелали крепкого здоровья и вручили традиционный продуктовый набор.

В преддверии наступающего Нового года волонтеры корпоративного движения «Башнефти» посетили 135 ветеранов-нефтяников. А совсем скоро «Добрые сердца» примут участие еще в одной, ставшей уже доброй традицией акции. Об этом расскажем в наших следующих публикациях.