В Уфе мужчина избил сожительницу и ранил ножом полицейского

Фото: Рустем АХУНОВ

Недавно в уфимском микрорайоне Инорс произошел случай избиения женщины и нападения на сотрудника полиции.

Диспетчерам МВД по Уфе поступило сообщение от напуганной женщины. Она рассказала, что ее избивает разбушевавшийся сожитель, и попросила о помощи.

На место происшествия направился младший лейтенант полиции. Прибыв на обозначенный жительницей Уфы адрес, он обнаружил агрессивного мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения. Блюститель закона сделал ему замечание, однако тот не реагировал.

Ситуация накалялась, и когда полицейский принимал у обратившейся за помощь женщины заявление, пьяный мужчина схватился за нож и направился в сторону младшего лейтенанта.

Возникла схватка, в которой сотрудник полиции сумел одолеть вооруженного мужчину. Однако, отбирая нож, младший лейтенант получил ранение левой кисти, из-за которой потребовалось обратиться к врачам городской больницы. К счастью, все обошлось. Увечье оказалось, и после посещения врачей, полицейский после оказания медицинской помощи был отпущен.

Агрессивный мужчина был задержан в административном порядке по статье за неуплату административного штрафа в срок. Также правоохранителями был собран материал по статье за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данные будут направлен для дачи юридической оценки следователям.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

Пару месяцев назад в Уфе произошел еще одни случай нападения на сотрудников полиции. Хулиган громил иномарки гирей. На требования стражей порядка остановиться уфимец не отреагировал: сначала разразился нецензурной бранью, после чего бросился на них с ножом. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Также не так давно был еще один инцидент. Поздно на в Уфе столкнулись два автомобиля: «Лада Веста» и Kia Optima. В первой машине сидел пьяный таксист с пассажиром 42 и 38 лет, а во второй – 28-летний сотрудник городского полка ДПС, который находился не на службе. После ДТП между ними возник конфликт, во время которого двое мужчин из отечественной легковушки напали на полицейского, и таксист ударил его ножом.