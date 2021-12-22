Оборона на Оборонной: уфимская семья бьется за собственный дом, оказавшийся под сносом из-за Восточного выезда

Чтобы продолжить Восточный выезд от проспекта Салавата Юлаева до Комсомольской снесут целый квартал в частном секторе

Молодая уфимская семья Литвинович с девятилетним ребенком на руках рискует остаться без единственного жилья из-за «стройки века», задуманной почти 20 лет назад. В 2018 году они продали квартиру в многоэтажке и купили земельный участок в частном секторе на улице Оборонная, чтобы построить дом мечты. Поначалу ничто не предвещало беды: оформили в собственность 6,6 соток рядом с проспектом Салавата Юлаева и стали расчищать участок под строительство.

Буквально за пару лет до них построился сосед и без проблем получил все необходимые документы. Но когда пришло время строить им самим, стали возникать неожиданные препятствия. А затем им и вовсе сказали, что участок изымают для строительства Восточного выезда из Уфы. К слову, на противоположном конце будущей магистрали также изымают участки, правда в садовом товариществе - там остался всего один участок.

О том, как Кирилл Литвинович вместе с беременной супругой и маленькой дочкой занял глухую оборону от чиновников, в материале «Комсомолки».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

- Когда мы купили этот участок, то он относился к категории «земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: Блокированные жилые дома с блок-квартирами на одну семью». Иначе говоря, на этой земле можно было строить пятистенник, таунхаус или дюплекс. До строительства еще мы пытались через суд изменить назначение земельного участка, чтобы он стал для «индивидуального жилого строительства». Но суд нам отказал, ссылаясь на то, что участок входит в «общественно-деловую зону» и там ИЖС быть не может, - рассказывает Кирилл Литвинович.

Проект Восточного выезда из Уфы называют настоящей «стройкой века»

Но на этом решении ни судебные тяжбы, ни проблемы семьи не закончились. Понимая, что по-другому не получается, Литвиновичи начали строить дом так, как положено: с двумя блок-квартирами или, проще говоря, с двумя отдельными входами. Правда, разрешение на строительство они тогда не получили, надеясь, все-таки, что после обжалования решения суда получится участок перевести в другую категорию. Но этого так и не случилось.

- Летом 2020 года мы въехали в новый дом, продолжая попутно что-то доделывать. До этого мы ютились по съемным квартирам с маленьким ребенком, а тут свое, отдельное жилье. Радости не было предела, пока не пришло время вводить его в эксплуатацию. Чтобы подключить газовое отопление необходимо жилье зарегистрировать и получить документы на него. Вот здесь и начались странности, - говорит Кирилл.

ИДТИ ДО КОНЦА

По словам отца семейства, понимая, что изменить назначение участка не получается, они стали через суд узаканивать свой дом. Первая инстанция, Советский районный суд, признал за ними право собственности. Но юристы администрации Уфы подали апелляцию в Верховный суд Башкирии и уже там Литвиновичи получили отказ.

- Основная причина отказа была в том, что мы якобы нарушили правила землепользования и застройки. Во-первых, улица Оборонная, находится в общественно-деловой зоне, и строить там дома «блокированной застройки» нельзя. Исходя из этой логики, там вообще ничего строить нельзя. Представители мэрии в суде заявили, что если дом нам узаконят, то при последующем его выкупе увеличится нагрузка на бюджет. А еще участок наш нельзя разделить на две части, чтобы получились полноценные квартиры с двумя выходами на независимые участки. А значит, мы нарушили Градостроительный кодекс, - поясняет Кирилл Литвинович.

По словам мужчины, апелляционный суд общей юрисдикции в Самаре также встал на сторону уфимской мэрии.

- Мы пойдем до самого конца, это дело принципа. Я только на услуги юристов уже больше 200 тысяч потратил, но все равно сдаваться, не намерен. Мы долго мечтали о собственном доме, все в него вложили. Ну, какой переезд и самое главное, куда? Ребенок у меня учится в ближайшей школе, сейчас супруга снова в положении, - говорит отец семейства.

Дом на улице Оборонная - единственное жилье семьи Литвинович Фото: Павел КРАЙНОВ

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВОСТОЧНЫЙ ВЫЕЗД

Так в чем же причина такого напора со стороны юристов уфимской мэрии? Как оказалось, этот самый участок на улице Оборонной должен быть изъят в пользу государства для строительства Восточного выезда. Несмотря на то, что он находится в стороне от автомобильной развязки, власти приняли решение выкупить целый квартал в частном секторе и снести там все строения.

- Возможно, эти участки им нужны для подвода тяжелой техники, а может там у них база будет. Нам ничего не объяснили толком. Чиновники только пригласили меня на беседу и предложили выкупить участок. О выкупе дома речи не шло, так как он на данный момент самострой и подлежит сносу. За те деньги, что предложили за землю, наша семья сможет купить однушку в пятиэтажке, не больше. А зачем мне переезжать в хрущевку, когда я продал квартиру в новом доме, чтобы построиться? – задается вопросом Кирилл Литвинович.

Как отметил в беседе с «КП-Уфа» отец семейства, когда они с супругой покупали участок, они специально обратились в мэрию с вопросом о том, планируется ли его изъятие. Только получив отрицательный ответ, Литвиновичи начали стройку.

- А в 2020 году выяснилось, что под изъятие подпадает не только наш участок, но и дома соседей. Вот и получается, что я столько лет строился и судился, а по итогу получу деньги только за землю. Кто возместит мне расходы? По решению суда, выходит, что никто, - с горечью говорит отец семейства.

Кирилл Литвинович даже обратился к главе Башкирии с просьбой посодействовать в оформлении прав на дом. Недавно он получил ответ от управления по строительству и ремонту дорог администрации Уфы (имеется в распоряжении редакции). Там чиновники подтвердили его опасения: землю действительно изымают, но заплатят по рыночной цене. А вот за дом он не получит ни гроша.

- Буду обращаться в Москву, в Верховный суд. Надеюсь, хоть там прислушаются к голосу разума, - подытожил отец семейства.