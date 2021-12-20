Лакомые куски для застройщиков Уфы: какие районы города в будущем ожидает массовая реновация

В скором времени в Уфе на месте старых бараков может начаться массовая застройка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце прошлого года Госдума приняла так называемый «закон о всероссийской реновации», согласно которому регионы уже в ближайшее время должны будут утвердить новые механизмы расселения аварийного жилья. Региональным парламентам теперь нужно разработать и принять законы, определяющие стоимость квадратного метра жилья в старых бараках и частном секторе.

Этого, например, с нетерпением ждут все застройщики, работающие в Уфе. Теперь они смогут выкупить у собственников их «гнилушки» не за космические деньги, а по вполне приемлемой цене. Причем, по этим условиям, хозяева жилплощадей в бараках точно не останутся без крыши над головой, а застройщики получат возможность строить на привлекательных территориях.

Только представьте себе, что на месте налепленных друг на друга деревянных домов начала прошлого века вдруг возникнут современные жилые комплексы? А если вдруг вместо кварталов с бараками появятся высотки с благоустроенной территорией? Неплохая перспектива, не так ли? Хотя и минусов у «человейников» достаточно, никто не спорит.

Мы решили немного пофантазировать и собрать собственную подборку «кварталов будущего», которые могут появиться в Уфе после расселения целых микрорайонов с полусгнившими бараками и деревянным частным сектором.

ЦЕНТР ДОЛЖЕН МЕНЯТЬСЯ

Наиболее перспективным районом Уфы для застройки, как известно, является исторический центр города. Именно здесь можно проводить реновацию едва ли не в каждом квартале. Да, в пределах «старого города» есть и множество памятников архитектуры 19-20 веков. Но есть и откровенные скопления бараков или полуразрушенных частных домов.

Так, например, если массовый снос действительно коснется Уфы, то в центре можно сносить дома, расположенные не на красных линиях, а «в глубине». Под эти цели, как нам кажется, вполне подходят двухэтажки в квартале, ограниченном улицами Свердлова, Гоголя, Карла Маркса и Коммунистической.

Частный сектор в старой Уфе - лакомый кусок под строительство элитного жилья

А пройдя чуть дальше, ближе к железной дороге, можно наткнуться на гигантский частный сектор, где можно строить и строить. Условно, это целый микрорайон, ограниченный улицами Султанова, Чернышевского, Ахтырская и Свердлова. Если сюда придет крупный игрок на строительном рынке, то он может построить целый микрорайон, который без тени сомнения можно будет назвать элитным.

В центре Уфы еще немало жилых кварталов, где можно провести реновацию так, что от бараков и частного сектора не останется следа. Но есть и другой путь. Например, снести и расселить целый участок улицы Пушкина – от ее начала до перекрестка с улицей Султанова.

А есть и совершенно другой путь. Например, построить жилой комплекс в стиле лофт. Это когда промышленное здание кардинально перестраивают и превращают в многоквартирный дом с двухэтажными апартаментами. В центре есть завод, расположенный между улицами Аксакова и Зенцова – знаменитый машиностроительный завод УАПО («Агидель»). К слову, обычно сами заводы в таких случаях не уничтожаются, а производство просто переносят в другое место.

На месте крупных заводов в центре Уфы также можно строить дорогое жилье

ЮГ СТОЛИЦЫ

В южной части башкирской столицы есть еще один район, представляющий собой сплошной частный сектор. Правда, там помимо стареньких, покосившихся деревянных домов есть и вполне новые, кирпичные дома. Это широкое пространство, ограниченное улицами Менделеева, Сун-Ят-Сена и речкой Сутолока.

Если в будущем там действительно начнут строить современные многоэтажки, то преимуществом нового микрорайона станет, безусловно, транспортная доступность. Здесь ведь и до Монумента дружбы недалеко и проспект Салавата Юлаева под боком. Нужно лишь найти такую строительную компанию, которая возьмется за выкуп и снос домов. Кстати, один из уфимских застройщиков уже пытался это сделать, но не потянул и обанкротился.

ДВУХЭТАЖНЫЕ РАЙОНЫ

В Уфе, помимо частных секторов в историческом центре, есть целые кварталы со старыми двухэтажными бараками. Речь идет о северной части башкирской столице – Черниковке. Есть там целые улицы, заполненные домами 1930-х-1940-х годов постройки. Ремонтировать их ни за счет жильцов, ни за счет государства не имеет никакого смысла.

В северной части Уфы есть целые улицы, где можно понастроить «человейников»

В отдаленном (или не очень) будущем под глобальную реновацию могут попасть целые улицы, такие как Пекинская, Ломоносова, Борисоглебская, 40 лет Октября и частично «усыпанная» кирпичными двухэтажками улица Коммунаров.

Впрочем, даже одна из самых крупных улиц Уфы, Кольцевая, почти на половину застроена очень старыми домами. Здесь, в отличие от центра Уфы, памятников культурного наследия пока не выявили. Поэтому есть возможность застроить новыми многоэтажками всю красную линию.