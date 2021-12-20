Как тебе такое, «Лента»?! Затариваемся на Новый год в дискаунтерах. Что из этого вышло

Какое же оливье без маринованных огурцов и зеленого горошка Фото: Яна БАЗЕКИНА

Совсем скоро Новый год, и в магазинах уже не протолкнуться от наплыва покупателей. Люди с тележками сметают майонез и зеленый горошек, запасаются мандаринами, подсчитывают, на сколько вытянет гусь, если готовить его на всю семью. К сожалению, из-за ковидной пандемии многим пришлось затянуть потуже пояса, но так не хочется лишать себя новогоднего праздника!

«Комсомолка» решила провести эксперимент: а что, если накрыть полноценный новогодний стол, купив все необходимые продукты в «жестком дискаунтере»? Можно ли ни в чем себе не отказывать в праздничном застолье и при этом неплохо сэкономить?

Французский багет уфимского производства всего за 28,90 Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗУМНОЙ!

Без чего невозможно себе представить новогодний стол? Куда же без традиционных оливье и селедки под шубой, колбасной и сырной нарезки и бутербродов с икрой? Приплюсуем запеченную курицу или утку на горячее, шампанское для загадывания желаний под бой курантов, торт и конфеты (порадовать детей) и, конечно же, мандарины! Омары, прошутто и черную икру оставим для лучших времен, наша цель – сэкономить, а не выгребать последнюю мелочь из кошелька.

Отправляемся в один из популярных уфимских дискаунтеров, который гордо именует себя «гипермаркет низких цен». Уже на входе выстроилась огромная очередь с тележками – похоже, для многих уфимцев в этом году экономия актуальна. Сразу предупредим – мы не будем скупать самые дешевые продукты изначально сомнительного качества, поскольку отравление совсем не входит в наши планы. Экономия должна быть разумной!

ЗАСТОЛЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАКУСОК

Новогоднее застолье начинается с закусок. Символом достатка и благополучия традиционно считаются бутерброды с красной икрой, но в этом году ее ценник взлетел до неприличной отметки. В нашем дискаунтере баночка красной структурированной икры стоит совсем по-божески – всего 182 рубля за 95 граммов. Но будем честными – настоящей икры вы там не найдете, зато есть сахарный песок и куча консервантов и ароматизаторов. Уж лучше положить на ломтик французского багета (всего за 28.90) кусочек подкопченной семги (260 рубликов за 200 граммов, а в гипермаркетах ценник под 400) или на худой конец шпротину (очень даже приличная салака за 78.90).

Если честно, структурированная красная икра - та еще гадость Фото: Яна БАЗЕКИНА

Что там еще у нас планируется на праздничном столе? Ага, мясная и сырная нарезка. 300-граммовая упаковка копченой колбасы вытянула на 86,90, палка «Кремлевского» сервелата (вкус почти как в детстве!) – на 332 рубля, копченый окорок – по 182 за 300 граммов. Если шиковать, можно прихватить и упаковку деликатесной сырокопченой шейки по 144 рубля. Если с финансами совсем туго, деликатесы можно заменить на вареную колбасу (к ней мы еще вернемся). Сыр в среднем стоит около 390 рублей за килограмм, поэтому 200-граммовый кусок «Гауды» нам обошелся в 78 рублей.

Если подходить с умом, то деликатесы для новогоднего стола не такие уж и разорительные Фото: Яна БАЗЕКИНА

СНИЖАЕМ «ИНДЕКС ОЛИВЬЕ»

Еще недавно аналитики вещали, что в 2021 «индекс оливье» вырос, а значит, тазик этого новогоднего салата уже позволить себе сможет не каждый – максимум, небольшую мисочку. Не стоит унывать! Кладем в корзину килограммовую палку «Докторской» колбасы за 199,90 рублей (и это еще далеко не самая дешевая! Хватит и на оливье, и на нарезку, и на бутерброд к чаю), банку зеленого горошка за 47 и банку маринованных огурцов от довольно известного производителя за 90 рублей, хотя в обычных супермаркетах по скидке они стоят от 150. Упаковка из 30 яиц обошлась за 149 рублей: яйца, конечно, близятся к размеру перепелиных, но и цена соответствующая. Картофель, лук и морковь в расчет не берем – практически у всех есть дома овощной запас. Не забудем слабосоленую сельдь для салата «под шубой»: неразделанная рыба стоят 120 рублей за килограмм, а если не хочется возиться с разделкой, можно купить уже готовое филе за 119, но уже за 500 граммов. Ну куда же без м

Вареная колбаса - на любой вкус и кошелек Фото: Яна БАЗЕКИНА

айонеза – обойдемся 700-граммовой упаковкой от популярного бренда за 94.90.

ПЕРЕХОДИМ К ГОРЯЧЕМУ

Переходим к главному украшению новогоднего стола – горячему. Все-таки, в праздник хочется удивить своих близких, поэтому банальную курицу можно заменить на запеченную утку с яблоками или стейки из свинины. Цена более чем приятная: 1,8-килограммовая утиная тушка обошлась всего за 388 рублей (215 с копейками за килограмм, стоит едва ли дороже курицы!). Если в семье в основном мясоеды, то охлажденная свинина идет по 189 рублей (на рынке ценник стартует от 370 рублей за килограмм): на семью из 4 человек вполне хватит 2 килограммов. На гарнир – отварной или запеченный картофель по 38 рублей, со свежей зеленью и чесноком.

Любителей рыбы в дискаунтере тоже ждет приятный сюрприз: тут есть и замороженная горбуша по 183 рубля за килограмм, и терпуг по 209, и даже экзотическая дорада по 499. Если запечь в духовке с лимоном и ароматной зеленью, получится не хуже, чем в ресторане, и дешевле раз в 5 минимум.

Как насчет того, чтобы порадовать домочадцев экзотической рыбкой Фото: Яна БАЗЕКИНА

ПРАЗДНИК ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК

Конечно, редкое новогоднее застолье доходит до десерта. Впрочем, почти в каждой семье есть дети, поэтому без тортика и конфет не обойтись.

Торты в дискаунтерах разлетаются как горячие пирожки, но, если повезет, можно прикупить аппетитный торт, украшенный кремом, всего за 289 рублей. Главное, внимательно смотреть на срок годности! Конфеты можно купить как на развес (от 199,90), так и в коробках (от 69,90). Если на новогоднее застолье вы пригласили друзей с детьми, то лучше перестраховаться, и к торту прикупить упаковку развесного печенья. Оно тут на любой вкус и кошелек, так что вполне можно найти вариант без пальмового масла, кондитерской глазури и прочих малосъедобных компонентов. Цена: от 132 рублей за коробку весом в 350 граммов.

Не забудьте порадовать детей сладостями, они в дискаунтерах не бьют по кошельку Фото: Яна БАЗЕКИНА

А ЧТО ПО НАПИТКАМ?

«Комсомолка», конечно, за здоровый образ жизни, но фужер шампанского под бой курантов позволить себе можно. Бутылочка брюта в магазине низких цен выйдет по цене 183.90. Если решите продолжить вечер с бокалом вина, то красное полусладкое (написано, что прямиком из Грузии, но верится с трудом) начинается от 270 рублей за бутылку.

Конечно, для детей полезнее всего (да и дешевле) сварить компот. Но раз в год можно позволить и немного «вредностей» в виде пакетированного сока или газировки. Старайтесь выбирать не сокосодержащие продукты и нектары, поскольку там слишком много сахара, хоть и стоят они на порядок дешевле натуральных соков. Последние, кстати, тут продаются всего по 59,90 за литр. Опять же, если сравнивать магазинами «у дома», то выгода почти в 2 раза очевидна.

Увлекаться алкоголем не стоит, но бокал шампанского под куранты - не возбраняется Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЧТОБЫ В ДОМЕ ПАХЛО МАНДАРИНАМИ…

Чем должно пахнуть в доме на Новый год? Правильно, елкой и мандаринами. Последние, кстати, пользуются у покупателей особенным спросом, поэтому о покупке позаботиться заранее, пока все не расхватали. Марокканские мандарины и хурму можно купить по 99,99 (ох уж эта любовь к дискаунтерам не округлять ценники!), виноград – по 89,90, а гранаты – по 129,90.

ЧТО ТАМ В ЧЕКЕ?

Итак, подсчитаем – на сколько же вытянул наш новогодний стол. Сразу оговоримся, единого ценника тут быть не может: кто-то любит сырокопченую колбасу, а кто-то предпочитает обычную вареную. Кто-то остается верен курице, а кто-то – свиным отбивным. Ну и повторимся, что откровенно дешевые продукты мы тоже не покупали, так как расстройство желудка не входит в наши планы.

Если посчитать расходы на эконом-вариант застолья, то в среднем оно выйдет на 2616 рублей. Если хочется удивить домочадцев разнообразными и вкусными блюдами, придется выложить от 3344 рублей. Самое главное, что если сравнивать ценники с рыночными или популярными гипермаркетами, то выгода на лицо. Как минимум тысячи 2 можно сэкономить и прикупить на них новогоднюю елку. Счастливого вам Нового Года!