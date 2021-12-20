Пропадают бесследно: жители Уфы обеспокоены исчезновением своих собак

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Регулярно от жителей Башкирии поступают жалобы на стаи агрессивных бездомных собак. Возмущенные, а порой даже и напуганные граждане публикуют обращения на ресурсах республиканских властей, в которых рассказывают, что животные в поисках пищи бросаются на людей, нападают на домашних питомцев и кидаются с лаем на проезжающие мимо машины.

Данное явление уже давно стало одним из главных страхов жителей Башкирии. Этой весной в республике произошел жуткий случай. В селе Сафарово Учалинского района стая собак, среди которых были и домашние, и бродячие псы заживо растерзали четырехлетнего мальчика. Пока его мать хлопотала по хозяйству, малыш вышел прогуляться на улицу, где на него и напали животные.

Многие бродячие собаки представляют опасность для окружающих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе отловом бродячих собак занимаются по контракту с городской администрацией частные организации. Благодаря их работе жителям многих улиц удается вздохнуть свободно и больше не опасаться за себя и близких. Однако порой все бывает и в точности наоборот.

Некоторые горожане рассказывают, что во время рейдов сотрудники организаций, специализирующихся на отлове бродячих собак, довольно часто забирают питомцев, которые не являются бродячими. По словам граждан, после таких случаев, животные пропадают бесследно.

Подобное случилось с нашей читательницей Фаридой А. Взволнованная уфимка пришла в редакцию «КП-Уфа» и рассказала историю пропажи своих любимых питомцев.

«ПОЗВАЛА ЕЕ – А ОНА НЕ ВЕРНУЛАСЬ»

Как рассказывает жительница башкирской столицы, в 2019 году она прогуливалась с собакой по улице Мингажева. В какой-то момент дворняга убежала от женщины на небольшое расстояние, а еще чуть позже совсем пропала из виду.

– Позвала ее – а она не вернулась. Начала искать, но безуспешно. Прохожие мне сказали, что подъезжала некая машина и забрала питомца. Никаких признаков того, что она бродячая не было, на ней даже ошейник был. К сожалению, заниматься ее поиском тогда не было ни времени, ни возможности, поэтому я ее больше не видела, – рассказала Фарида.

Спустя время жительница Уфы завела другую собаку, назвала Рексом, но в начале декабря уфимке было суждено разлучиться и с этим питомцем. История повторилась почти в точности.

Фарида выгуливала собаку на улице Трактовая и по пути решила зайти в магазин. На входе она специально привязала питомца, однако, сделав покупки и выйдя на улицу, Фарида не обнаружила Рекс.

– Сначала подумала, что она как-то сумела сама отвязаться. Начала окликать ее, проходящие мимо двое мужчин сказали мне, что искать ее бессмысленно, так как только что приезжали люди, которые отвязали животное и увезли, – поведала жительница Уфы.

Женщина расстроилась из-за пропажи питомца, но не стала отчаиваться. Ей удалось узнать, что в тот день действительно на улице Трактовая проводился отлов бродячих животных. Фарида даже сумела узнать, какая компания занималась рейдом.

Уфимка немедленно связалась с организацией, однако общение с ее руководством у женщины не заладилось.

– Мне очень страшно за Рекс. Многие люди таким образом лишились своих собак и в итоге не дожидались их возвращения. Такое случалось на Мингажева и Тукаева. Забирали и тех, что с ошейником, и привитых, и стерилизованных, – заявила Фарида.

Отловом бродячих собак занимаются специальные организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО

Наша читательница рассказала нам, что представитель компании по отлову собак, с которым она общалась по поводу поиска своей собаки, зовут Руслан Х. Фарида предоставила «КП-Уфа» его контактный номер, и по которому на удалось связаться с сотрудником организации.

Оказалось, что Руслан работает в компании диспетчером. Он поведал нам свою версию произошедшего.

По словам нашего собеседника, компании, в которой он работает, отлов безнадзорных животных на территории Уфы в соответствии с муниципальным контрактом. Собак забирают, помещают в приют временного содержания и 10 дней держат на карантине. С животными проводят необходимые медицинские процедуры, после которых их через 15 дней отпускают, и они самостоятельно возвращаются в прежнюю среду обитания.

Руслан подтвердил, что в день пропажи Рекс, компания, в которой он работает, в самом деле проводила отлов бродячих собак на улице Трактовая. Рейд бы организован по заявке от мэрии города.

– Фотографии всех отловленных собак мы выкладываем в группе в социальной сети «ВКонтакте». Все очень просто: если фото собаки нет в группе – значит, мы ее не ловили. Забирать и прятать ее у себя – нам никакого смысла нет. Все подотчетно, каждый факт отлова документируется. Я сказал этой женщине, найдите среди фото своего питомца, затем пишите заявление и будем разбираться, – рассказал Руслан.

Руслан также пояснил нам, что приют, хоть и исключительно в определенное время, но доступен для посещения граждан. Работник организации согласился пойти на встречу Фариде и обозначил день и час, когда она может прийти в питомник, чтобы поискать Рекса. Остается надеяться, что ситуация завершилась благополучно.

КАКИЕ СОБАКИ СЧИТАЮТСЯ БРОДЯЧИМИ?

Желтое клеймо на ухе собаки означает, что животное привито, стерилизовано и не проявляет агрессию к людям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо прочего, Руслан рассказал «КП-Уфа», что отлову не подлежат собаки с желтым клеймом на ухе. Такое клеймо говорит о том, что животное привито, стерилизовано и не проявляет агрессию к людям. Процесс отлова фиксируется на камеру.

Заявку для отлова собак мэрия, по словам работника компании, составляет исходя из жалоб местных жителей. Но, как утверждает Руслан, нередки случаи, когда недовольные горожане берут ситуацию в свои руки и занимаются отловом собак самостоятельно.

Руслан также посетовал, что часто организация, в которой он работает, незаслуженно подвергается критике со стороны зоозащитников и простых граждан.

– Половина обращений к нам о том, собаки кусают детей или рвут шубы женщинам. Такой могла быть и собака Фариды. Для хозяйки животное – милая и послушная, для других – агрессор. Почему-то зачастую такого рода ситуации никто не рассматривает, – отметил сотрудник компании.

Часто бродячие собаки сбиваются в стаи и терроризируют местных жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТВЕТСТВЕННЫ ЛЮДИ

Недавно на заседании Государственного собрания Башкирии депутаты горячо обсуждали тему бродячих собак. Один из членов парламента Вячеслав Рябов озвучил идею радикального решения данной проблемы.

– Есть же хороший пример того, как решили проблему с бездомными животными в Германии. Усыпили всех собак, а потом ввели лицензирование и жесткую ответственность за их приобретение. Может, нам по такому пути пойти? 150 тысяч безнадзорных собак, содержание одной обходится в 7,5 тысяч рублей. У нас прожиточный минимум 11 тысяч, а мы на животных тратим, – заявил Рябов.

Депутат Руфина Шагапова посчитала идею чересчур радикальной, но, в свою очередь, отметила необходимость ужесточения законодательства в данном вопросе.

– В первую очередь, дело в людях. Тут ответственность не закреплена. Выбрасывают собак люди, а ответственности на сегодняшний день никакой нет, – отметила депутат.