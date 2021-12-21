«Мы за качество и комфорт»: в Уфе открылся филиал федеральной сети «Клиника Фомина»

Популярная в Уфе сеть клиник «Здоровье женщины и мужчины» вошла в федеральную сеть «Клиника Фомина», которая уже насчитывает 17 многопрофильных клиник в 10 регионах России. Поменялась не только вывеска и статус сети, но и локация. 16 декабря в Уфе состоялось торжественное открытие нового филиала клиники по адресу Комсомольская 17/1.

На открытии присутствовали почетные гости из области здравоохранения, а также представители фармацевтических компаний, бизнесмены, депутаты и журналисты. Основатель сети клиник Дмитрий Фомин лично провел экскурсию по четырем этажам современной и оборудованной по последнему слову медицинской техники клинике, а после побеседовал с «Комсомолкой», где подробно рассказал о преимуществах клиники и своих дальнейших планах.

ОТ НЕБОЛЬШОЙ АМБУЛАТОРИИ – ДО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ

Когда открылась первая клиника, и как быстро вам удалось выйти на федеральный уровень?

- Первая «Клиника Фомина» открылась еще 1 декабря 2011 года в Твери, а в 2017 уже появилась новая клиника в Калужской области. Федеральной сетью мы стали в 2021 году, когда открылись в другом федеральном округе – в Перми. На сегодняшний день работают 17 многопрофильных клиник в 11 регионах России: в Твери, Калуге, Белгороде, Москве, Пензе, Сочи (скоро откроется), Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, и вот мы открылись в Уфе.

Почему вы выбрали именно Башкирию для открытия новой клиники?

Начнем с того, что Башкирия – это активно развивающийся регион с большим потенциалом. Именно поэтому в Башкирии мы реализовали первый для нас и очень перспективный проект - приобрели контрольный пакет акций в сети клиник «Здоровье женщины и мужчины», и уже с 3 января откроем четвертую – совершенно новую клинику.

МЫ – ЗА ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ МЕДИЦИНУ!

Главное отличие «Клиник Фомина» - никаких ассоциаций с больницей! Комфорт пациентов – первоочередная задача.

- Наша клиника открылась в новом современное здании с минималистичным интерьером. Комфортные палаты, удобные кабинеты, носочки для приема у гинеколога, одноразовые пакетики для белья – у нас есть все, чтобы наши пациенты чувствовали себя максимально комфортно и расслабленно.

Важный момент – мы занимаемся доказательной медициной. Это значит – никаких ненужных лишних анализов, обследований, назначений БАДов. Наши пациенты не будут тратить впустую время и деньги! – подчеркивает Дмитрий Фомин.

Какие новые услуги появятся в клинике, которые ранее были недоступны для жителей Башкирии?

- Помимо тех услуг, которые раньше предоставляла клиника «Здоровье женщины и мужчины», мы открываем новое большое отделение ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение – Ред.), а также урологическое отделение, где будет оказываться как амбулаторная, так и стационарная помощь. Клиника, которая находится по адресу Кирова, 52, не закрывается: после модернизации мы планируем открыть там педиатрическое отделение с дневным стационаром.

Отдельно мы хотим уделить внимание развитию гинекологической хирургии в Башкирии. Например, многие женщины сталкиваются с таким распространенным заболеванием как эндометриоз. В нашей клинике будет представлена возможность именно хирургического лечения этого заболевания. Ну, и, конечно, наши пациенты могут пройти в нашей клинике консультации эндокринолога, маммолога, терапевта, невролога и других специалистов.

ЗА РАБОТОЙ ВРАЧЕЙ СЛЕДИТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Как вы контролируете качество работы ваших врачей?

- Мы гордимся не только нашим современным оборудованием, но икомпетенцией наших специалистов. За 10 лет существования «Клиники Фомина» мы создали уникальную инфраструктуру, которая включает в себя медицинскую информационную систему с искусственным интеллектом, которая позволяет нам непрерывно контролировать качество оказываемых услуг. Мы можем проверить работу каждого нашего врача, все его кейсы. Ни один пациент не окажется в ситуации, что он получил некачественную медицинскую помощь, или его лечение не было доведено до желаемого результата.

ВЫЯВИТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОРОКИ НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ – РЕАЛЬНО!

Особой гордостью федеральной сети «Клиник Фомина» является собственная генетическая лаборатория Medical Genomics, где проводятся такие исследования как генетическое тестирование эмбриона, неинвазивное пренатальное тестирование, когда на раннем сроке беременности по крови матери можно определить, если у ребенка какие-то генетические заболевания, и другие генетические тесты, позволяющие либо проинформировать, либо предотвратить рождение ребенка с различными генетическими патологиями.

- В Башкирии не было никогда таких лабораторий, поскольку на их создание и оснащение требуются колоссальные средства. Теперь, чтобы узнать, есть ли у ребенка риск генетических заболеваний, не нужно ехать в Москву или другие федеральные центры. Все услуги будут доступны в нашей клиники, ведь это наш стандарт работы! – отмечает Дмитрий Фомин.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама.

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г. Уфа, ул. Кирова, 52

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