О чем на встрече в Уфе договорились Радий Хабиров и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

В гости к Радию Хабирову прибыли чиновники и бизнесмены из Нур-Султана

На днях башкирскую столицу посетила официальная делегация из Казахстана во главе с премьер-министром этого государства Аскаром Маминым. Вместе с высокопоставленным гостем в Уфу прибыли казахстанские бизнесмены и представители делового сообщества. По итогам визита иностранных гостей было заключено множество соглашений о сотрудничестве между предприятиями нашей республики и соседней страны, а также достигнута договоренность об увеличении совместного товарооборота.

Нынешний визит главы казахстанского правительства в Уфу стал ответом на посещение Нур-Султана официальной делегацией из Башкирии в конце сентября этого года. Тогда глава республики Радий Хабиров и премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров побывали в гостях у президента Казахстана Касы-Жомарта Токаева.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Программа официального визита делегации из Казахстана в Уфу была более чем насыщенной. Почетные гости из соседнего государства прибыли в башкирскую столицу 18 декабря и, среди прочего, поучаствовали в мероприятиях Международной недели бизнеса-2021.

В день прибытия делегации состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. В ней приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Башкирии Радий Хабиров.

По итогам официальной, деловой части переговоров между башкирскими властями и представителями соседнего государства, были озвучены планы по расширению сотрудничества между предприятиями Башкирии и Казахстана. Подводя промежуточные итоги взаимодействия, Радий Хабиров заявил, что в ближайшем будущем наш регион и дружественная соседняя страна будут совместно реализовывать ряд масштабных проектов.

- Один из них пока находится в стадии осмысления и определения контуров. Это создание Евразийского экономического центра, где Башкортостан и Казахстан могут стать одними из ведущих игроков. Ещё один проект – это создание в Казахстане большого химического кластера на территории Специальной экономической зоны «Павлодар» с участием нашей «Башкирской содовой компании», - рассказал Радий Хабиров.

В свою очередь, Аскар Мамин заявил, что нынешний товарооборот между Казахстаном и Башкирией за 10 месяцев 2021 года достиг 300 млн долларов, но эту сумму нужно считать «отправной точкой». По мнению премьер-министра соседнего государства у двухсторонних отношений есть гигантский экономический потенциал на миллиард долларов.

- Сегодняшние договоренности и подписанные соглашения важны с точки зрения укрепления наших взаимоотношений. Наметились конкретные бизнес-проекты. Мы видим большой обоюдный интерес, - подчеркнул руководитель казахстанской делегации.

РЕГУЛЯРНЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Как известно, в конце сентября этого года, после рабочей поездки башкирской делегации в Казахстан, власти договорились открыть регулярное авиасообщение из Уфы в Нур-Султан и Алматы.

- Это очень важно для развития бизнеса и удобно для наших предпринимателей. Как только пандемия коронавируса отступит, мы обязательно откроем этот рейс, - отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

Кульминацией визита казахстанской делегации в Уфу стало подписания ряда соглашений о сотрудничестве между предприятиями. Эти документы дали старт нескольким крупнейшим совместным проектам в химической и нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и индустрии питания, а также в сфере торговли продовольствием.

В завершении рабочей поездки Аскар Мамин и другие члены делегации посетили уфимский Центр управления республикой, а также пообщались со студентами из Казахстана, обучающимися в вузах Башкирии.