Уфимка придумала вопрос и обыграла знатоков «Что? Где? Когда?» на 80 тысяч. Удивитесь, о чем она спросила

Вопрос оказался слишком сложным для знатоков Фото: 1tv.ru

Уфимка Светлана Хусаинова за счет своего вопроса о полупрозрачном флаге обыграла знатоков игры «Что? Где? Когда?» и выиграла 80 тысяч рублей.

На вопрос жительницы башкирской столицы должна была ответить команда игрока Балаша Касумова. В студию внесли небольшой флаг, сделанный из полиэтилена. Знатокам предложили угадать, как местные жители могут использовать его для получения денег от туристов в Таиланде.

- Нун придумала, как заработать при помощи такого флага. Каждый день Нун приходит на площадь перед старинной городской стеной и за небольшую плату оказывает туристам определённую услугу. Какого эффекта можно добиться с помощью такого флага? – гласил вопрос.

Во время рассуждений знатоки предположили, что полупрозрачный флаг туристы могут использовать для фотографий. В частности, делать снимки на его фоне или закрывать флагом некие «запретные для съемок объекты», рядом с которыми хочется сфотографироваться.

В итоге на вопрос отвечал игрок Дмитрий Авдеенко. Он решил высказать идею о том, что флаг используют для того, чтобы закрывать на снимках других туристов, чтобы «клиенты» Нун могли получить кадры без посторонних лиц.

Так выглядит действо со стороны Фото: 1tv.ru

К сожалению для знатоков, такой ответ оказался неправильным. На самом деле жители Таиланда таким необычным предметом распугивают голубей. Птицы резко взлетают, и у туристов появляется возможность сделать на этом фоне эффектную фотографию. Примечательно, что во время рассуждения предлагал эту версию, но Касумов настоял на версии с закрытием посторонних лиц на снимках.

После вопроса уфимки счет в игре стал 4:2 в пользу телезрителей. Тем не менее, команда знатоков смогла отыграться в следующих раундах и в итоге победила со счетом 6:4. Уфимка за свой вопрос необычный вопрос получила приз в размере 80 тысяч рублей.

Это уже не первый раз, когда жители Башкирии побеждают знатоков в «Что? Где? Когда?». Так, в 2017 году школьник из Белорецка со своим вопросом про мешок змеелова выиграл 60 тысяч рублей.