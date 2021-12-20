Депутаты Башкирии смягчили «сухой закон» на новогодние праздники

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Депутаты Государственного собрания Башкирии приняли закон, который предусматривает смягчение режима продажи алкоголя в дни новогодних праздников. Решение было принято 16 декабря на заседании Курултая республики.

По словам председателя парламента Башкирии Константина Толкачева, тема смягчения закона горячо обсуждалась депутатами Курултая и вызывала большой отклик у граждан республики. Чиновник подчеркнул, что изначально Министерство торговли и услуг предлагало полностью снять дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в начале января.

– Но после всестороннего обсуждения и изучения обращений граждан было принято компромиссное решение: не снимать ограничения, а смягчить их. Полный запрет на продажу алкоголя, действовавший в республике 3 января, отменяется. Кроме того, продляется время продажи в период с 4 по 6 января, – заявили Толкачев.

Теперь 3 января спиртное можно будет приобрести с 08:00 до 17:00, а 4-6 января - с 10:00 до 17:00. В остальные дни продавать алкоголь будут в обычном режиме – с 08:00 до 23:00. Стоит отметить, что раньше алкоголь в регионе нельзя было купить весь день 3 января, а с 4 по 6 января он продавался только с 10:00 до 14:00.

Также законопроект ограничивает продажу спиртного в людных местах и территориях с повышенной опасностью.

Как отметил председатель регионального Госсобрания, принятию решения о смягчении ограничений поспособствовало улучшение ситуации на алкогольном рынке.

– Усилен контроль за соблюдением обязательных требований в этой сфере. За период действия ограничений в республике существенно сократилась смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления спиртных напитков в период новогодних каникул, – подчеркнул Константин Толкачев.

Ранее чиновник заявил, что после новогодних праздников будет проведен анализ эффективности изменений и при необходимости «сухой закон» продолжат корректировать.