«Это несправедливо. Дети поступили как герои!»: школьника из Уфы отругали за спасение друга из ледяной воды

Тимур Вильданов, не раздумывая, бросился на помощь другу. Фото: предоставлено Региной Вильдановой

Стали известны подробности спасения 10-летнего мальчика, провалившегося под лед на Солдатском озере в уфимском парке Якутова. Напомним, ЧП произошло вечером 11 декабря: в Госкомитете Башкирии по ЧС тогда заявили, что ребенка из воды вытащил прохожий мужчина. Он же отвел мальчика в кафе и вызвал скорую. Позже выяснилось, что в чудесной истории спасения есть еще два настоящих героя, про которых почему-то все незаслуженно забыли.

УСЛЫШАЛИ КРИКИ И БРОСИЛИСЬ НА ПОМОЩЬ

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» мама 13-летнего Тимура Вильданова, в тот вечер ее сын вместе с другом Ильей Гузаковым гуляли в парке.

- Они сидели на скамейке и играли, когда услышали крики о помощи. В проруби, где купаются моржи, барахтался их знакомый мальчишка. Они сразу же бросились к нему, начали тянуть его за руки и вытянули из воды на лед. И тут уже подбежал к ним мужчина, который снял куртку, чтобы согреть ребенка, отвел его в кафе и вызвал скорую. Ребята тоже все были вымокшие. Сын позвонил бабушке, а она уже сообщила мне, что произошло, - рассказывает Регина Вильданова.

Женщина признается, что сначала очень испугалась – ведь сын сам мог уйти под воду, а потом испытала за него невероятную гордость. Сам еще ребенок, а уже, рискуя жизнью, спасает другого человека!

Вот только ни похвалы, ни доброго слова ребята так ни от кого не дождались. Напротив, учительница Ильи отругала его за то, что он по вечерам разгуливает в парке один, и даже позвонила и отчитала его родителей.

- Это несправедливо и очень обидно. Дети поступили, как настоящие герои. И другие тоже должны об этом знать! – отмечает мама Тимура Вильданова.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 17 ноября. Тогда в ту же самую полынью в озере провалилась семилетняя девочка, которая также играла в парке без присмотра родителей. На помощь ребенку бросился проходящий мимо мужчина, а также двое подростков – учеников уфимской школы РЖД. Все герои получили награды и благодарственные грамоты.