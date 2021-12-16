Маньяки, злой начальник и QR-код вместо паспорта: чего больше всего боятся жители Башкирии

Фотоколлаж: Рустем АХУНОВ

Уже второй год главным страхом жителей Башкирии остается коронавирус, который и не думает сбавлять обороты, ежедневно унося десятки жизней. А тут еще новый штамм: чего ждать от этого неисследованного омикрона и пятой волны эпидемии? Впрочем, судя по обращениям и жалобам на странице в соцсетях Радия Хабирова, далеко не только коронавирус занимает и волнует жителей Башкирии. «Комсомолка» выясняла, чего больше всего боятся люди в республике на самом деле.

ГОЛОДНЫЕ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

Вообще бродячие собаки - проблема давняя, но так до конца неразрешенная. Все жители Башкирии до сих пор вспоминают леденящую душу историю, произошедшую в 2014 году, когда на окраине Уфы в Черниковке нашли обглоданные останки 9-летнего мальчика. А весной 2021 года в селе Сафарово свора собак заживо растерзала четырехлетнего малыша, гуляющего по улице.

На сегодняшний день власти республики так и не решили окончательно вопрос с бездомными собаками. Их отлавливают, стерилизуют, и если у животного нет бешенства, выпускают обратно на улицу. Несколько раз поднимался разговор о постройке приюта для бездомных животных, но воз и ныне там.

Бездомные животные - бич не только поселков, но и больших городов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем временем, бродячих собак становится все больше. Особенно остро эта проблема стоит в селах и садовых секторах, где безответственные хозяева, уезжая в город, оставляют питомцев выживать на улице. Да и горожане часто жалуются на своры голодных псин, которые увязываются за прохожими, кружат вокруг детей и пожилых людей.

- Страшно отпускать детей гулять. Страшно самим выходить на улицу. Загрызут, искусают, покалечат – кто знает, чего ожидать от дикого голодного животного! – переживают жители Башкирии.

МАНЬЯКИ-ПЕДОФИЛЫ ПОДЖИДАЮТ

Откровенно говоря, Башкирия давно стала негласным символом жести, перегнав где-то даже Санкт-Петербург с его знаменитыми расчленителями. Серийные маньяки и педофилы, убийцы, изощренно расправляющиеся со своими жертвами – злодеев в республике хоть отбавляй! Особенно участились в последнее время случаи сексуальных домогательств до детей (помните велосипедиста, который завез на Курочкину гору и изнасиловал там 9-летнюю школьницу?). Новости иногда и вовсе лучше не читать: то кого-то жестоко зарежут прямо посреди улицы на глазах прохожих, то изнасилуют, задушат, расчленят и закопают в лесу, то застрелят ради каких-то пары тысяч рублей…

Никогда не угадаешь, где встретишься с маньяком или грабителем Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ну и как не переживать жителям Башкирии за собственную жизнь?

- Новости почитаешь, так и из дома выходить не хочется. Никогда не знаешь, а вернешься ли обратно – вдруг убьют, изнасилуют или ограбят! Детей приходится до школы провожать и встречать. Извращенцев вон сколько! – хватаются за голову люди.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И QR-КОДЫ ВМЕСТО ПАСПОРТА

Хоть многие хорохорятся, мол, никому уже не страшен ваш коронавирус, пока среди страхов и опасений жителей Башкирии он занимает первое место. Во-первых, вирус – как русская рулетка. Может, переболеешь бессимптомно, а может – и в реанимации со 100-процентным поражением легких окажешься. От этого никто не застрахован.

Во-вторых, уже совсем скоро детей от 12 лет также начнут прививать. И хотя власти уверяют, что это решение добровольное, и никто прививку насильно ребенку не сделает, многие родители уже паникуют – деточку колоть не дадим! Некоторые даже подумывают переводить чадо на домашнее обучение, вдруг в школе тайком вакцинировать начнут.

Без QR-кода нынче никуда: ни в ТЦ, ни в кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну и куда же без QR-кодов. Каламбур, но уже сейчас практически никуда без них не попасть. И многие жители Башкирии, которые не привились по той или иной причине, всерьез переживают, что вскоре без заветного кода не смогут выйти из дома.

- Власти найдут способ «додавить» оставшихся. Перестанут пускать в продуктовые магазины, в аптеки, запретят поездки в транспорте, и даже в больнице будут принимать только со справкой о прививке. Дойдет до того, что из подъезда тебя не выпустят без QR-кода! Вот и здравствуй, цифровой концлагерь! – уверены ярые противники вакцинации.

ГРЕЧКА ПОДОРОЖАЕТ, И МЫ ВСЕ УМРЕМ ОТ ГОЛОДА

Помните, как весной прошлого года внезапно опустели все прилавки в магазинах? Гречка и лимоны взлетели в цене до небес, а люди в панике вывозили тележками туалетную бумагу и акционные макароны. И хотя власти заверяли, что продовольствия в Башкирии хватит на несколько лет, а гречка и другие продукты быстро вернулись на прилавки, страх мучительной голодной смерти и продуктовых карточек до сих пор где-то остался в глубине души многих людей.

А тут еще и аномальная засуха летом 2021 года. Аграрии осторожно намекают, мол, урожая не досчитались – жди повышения цен. На гречку уже снова выросла цена, но покупатели продолжают истерично скупать ее, будто других круп не существует в принципе.

Прошлой весной пустые полки в магазинах изрядно напугали горожан Фото: Иван МАКЕЕВ

- Что творится! В магазин скоро как в музей ходить будем! Либо все дорого, что никакой пенсии не хватит, либо состав такой, что на таблетки потом потратишь больше! Нам, пенсионерам, что делать? На тот свет с протянутой рукой пойдем, - страх голодной смерти все-таки больше пугает пожилое поколение в Башкирии.

ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ

Скажете, боязнь темноты – детский страх? Как бы ни так, каждый пятый житель Башкирии в комментариях у Хабирова и администрации жалуется именно на темноту. В плохо освещенных парках случайных прохожих поджидают маньяки и грабители, в старинных разрушенных усадьбах по ночам скрипят дверями и ставнями привидения, а на темных улицах так легко сломать ногу.

Впрочем, страх темноты у жителей республики вполне обоснован. Например, в Уфе есть много мест, которые при свете дня выглядят вполне себе обычно, а с наступлением темноты превращаются в декорации для фильма ужасов. Улица Октябрьской революции, лесополоса за онкоцентром, старые бараки на Айской… Да что там - даже парк Лесоводов и парк Волна, где фонарей раз-два и обчелся, ночью реально выглядят пугающе и тревожно.

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ, ГИПС

Этой зимой совершенно неожиданно многие уфимские улицы превратились в настоящие катки. И хотя власти клялись и божились, что благодаря реагентам о гололеде можно будет забыть, пока ситуация действительно плачевной. Многие, особенно пожилые люди, боятся выходить из дома. А вдруг как поскользнешься да сломаешь себе руку или ногу? А если голову разобьешь? А если ноги на льду поедут – и прямо под колеса машины?

Этой зимой улицы превратились в настоящие катки

Самое интересное, что, конечно, на жалобы горожан власти реагируют, но как-то выборочно. Например, уфимцы пожаловались, что Айская из-за гололеда превратилась в полосу испытаний, так уже на следующий день резвые коммунальщики посыпали песком … одну сторону улицы. Противоположной стороне песка и реагентов почему-то не досталось вовсе.

ОГРОМНЫЕ СЧЕТА ЗА ЖКХ

Не знаю, как вы, а я каждый раз испытываю дикий ужас, когда достаю счета за «коммуналку» из почтового ящика. Похожие эмоции испытывают, судя по всему, 90 процентов жителей Башкирии.

- Зимой каждый месяц ты готовишься, что тебе придет огромный счет за отопление. И каждый раз удивляешься – потому что он оказывается еще больше, чем ты планировал. Я реально боюсь, что сначала мне не хватит зарплаты, чтобы заплатить за коммуналку. Потом мне придется брать кредит, чтобы у меня не отключили свет или газ. А потом что? Отберут квартиру за неуплату? – возмущается читатель «Комсомолки», и многие с ним согласны.

ЗЛОЙ НАЧАЛЬНИК И СТРАХ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ

Ну, это, наверное, классика. Злой начальник, который краснеет от ярости и отчитывает в голос на глазах у коллектива за малейшую провинность. Правда, если выговор еще как-то пережить можно, то остаться без премии за пятиминутное опоздание, лишиться зарплаты из-за очередных задержек или вовсе остаться без работы, потому что на твое местечко подыскали кого-то из своих – перспектива так себе.

И хотя в министерстве труда, семьи и соцзащиты радостно рапортуют, мол, безработица снизилась до исторического минимума, страх потерять работу в ковидную эпоху у жителей Башкирии увеличился многократно. Вот и приходится и злое начальство, и даже обязательную вакцинацию потерпеть.

Остаться без работы в ковидную эпоху - перспектива не из лучших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Журналисты, наверное, особая каста. Нет, конечно, нам не чужды общечеловеческие страхи, но самое страшное в нашей работе – это потерять аудиторию. Что может быть ужаснее, когда ты так стараешься для своих читателей, а отклика - ноль. Так что читайте наши новости, подписывайтесь на наш сайт, делитесь ссылками с друзьями и ставьте лайки – а мы будем вам очень благодарны!