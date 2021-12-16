Улицы забытых фонарей: в деревне под Уфой жители сами скинулись на освещение, а чиновники перерезали им провода

Чтобы записать видеобращение к губернатору собралось несколько десятков человек.

Деревню Базилевку, которая административно является частью Уфы, в Башкирии знают хорошо. Именно здесь находится главная психиатрическая клиника республики, где проходят принудительное лечение маньяки и убийцы. Но местных жителей такое соседство не смущает – привыкли уже. Отправлять утром детей в школу им страшно не из-за маньяков, а потому, что с наступлением сумерек по улицам села невозможно ходить – фонарей здесь нет. Точнее, они были. Причем на их установку местные жители несколько лет назад скинулись сами, устав от пустых обещаний чиновников. Но в сентябре 2021 года местная администрация внезапно признала светильники «незаконными» и обесточила их. И тьма вновь опустилась на землю...

САМ СЕБЯ СЧИТАЮ ГОРОДСКИМ ТЕПЕРЬ Я

Дорога из центра Уфы до Базилевки занимает около часа. Далековато, конечно, но несмотря на это деревня выглядит как вполне обжитое уютное местечко, где небольшие, но добротные бревенчатые домики соседствуют с современными коттеджами. Но это днем. Ночью оценить колорит Базилевки не получится. Как рассказывают местные, много лет они пытались расшевелить местную администрацию, чтобы та решила, наконец, проблему с уличным освещением. Куда только они не писали, но тщетно. В итоге люди решились пойти на крайние меры – установить на деревенских улицах освещение самостоятельно.

Активисты ходили по домам, чтобы убедить прижимистых сельчан скинуться на покупку и установку фонарей. Платить поначалу хотели не все, но в конце концов, большинство базилевцев решили: «Да будет свет!». И когда в селе появилось освещение, радости жителей не было предела. Всего прикупили порядка 30-35 фонарей, на которые насобирали более ста тысяч рублей.

– Мы собрали по тысяче рублей с каждого дома, с пенсионеров брали по пятьсот, – рассказывает местная активистка Мария Салманова. – Фонари нам подключили, и все были уверены, что это официально и законно. А недавно приехали из «Башкирэнерго» и обрезали нам провода, сказали: «Вы свет воруете!»

Купленные фонари просто повесили на электроопоры и подключили к электричеству. Фото: Павел КРАЙНОВ

Оказалось, что причина, по которой энергетики обрезали провода, – долг перед электрической компанией. Его общая сумма, которая накопилась за 12 месяцев, ООО «Башкирэнерго» оценило в 2,5 млн рублей. По версии энергетиков, раньше уличное освещение в Базилевке оплачивала администрация Калининского района, но год назад власти перестали это делать, поскольку фонари по какой-то причине не были приняты на баланс, то есть формально они установлены незаконно (лишь около десятка фонарей, расположенных на одной второстепенной улице села, обладают официальным статусом, остальные – нет).

ШАГ ОТЧАЯНЬЯ

В самом центре села рядом с продуктовым магазином сейчас установлена новогодняя елка с гирляндами, чуть в сторонке - мемориал памяти павших на фронтах Великой Отечественной. Это главная достопримечательность деревни, если не считать психлечебницы. На фоне мемориала базилевцы и решили записать видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову – другого выхода они уже не видят.

- Много лет мы просим освещение на наших улицах, но видим только обещания, в которых меняются даты и года. Жители сами закупили фонари и сделали небольшое освещение на своих улицах, так как у нас много детей, и им надо ходить на остановку, чтобы ездить в школу. Недавно и этого освещения лишили, объяснив, что установка незаконна, и на балансе фонари не стоят. Их попросту отрезали от электролинии, - зачитывают письмо местные жители.

Рядом с продуктовым магазином сейчас установлена новогодняя елка с гирляндами Фото: Павел КРАЙНОВ

Однако официальный ответ администрации Калининского района Уфы авторам ролика, появившегося в соцсетях, вызвал возмущение жителей Базилевки.

- Светильники установили сами жители без соблюдения технических условий. Поэтому сетевая компания демонтировала эти фонари. Законное же освещение устанавливаем по программе «Модернизация сетей наружного освещения». Например, в 2020 году в Базилевке по улице Свищевой установили 13 светильников. Они работают. По мере выделения финансирования будем продолжать строить освещение, в том числе и на центральной улице – Беговой, - заявили в районной администрации.

Окончательно надежду на освещение улиц в деревне похоронили в мэрии города, хотя именно у городских властей жители Базилевки просили найти деньги на «законные» фонари, раз уж «незаконные» выключили.

- Для принятия сетей наружного освещения на баланс муниципалитета с последующей оплатой электроэнергии необходимо выполнить ряд условий: установить пункт питания и оформить точку учета электроэнергии, смонтировать кабель от трансформаторной подстанции до каждого светильника, при необходимости дополнительно установить опоры для прокладки кабеля. В связи с тем, что указанные работы являются дорогостоящими, выполнить их в рамках текущего содержания не представляется возможным, - пояснили местным активистам в администрации столицы республики.

Проще говоря, как районные, так и городские власти ответили базилеевцам словом и делом: сначала выключили свет, а потом заявили, что на фонари у них денег нет. И переводить на баланс города то, что они считают незаконным, тоже не собираются.

Надежда остается лишь на администрацию главы Башкирии – о проблеме теперь знают и там.

- Обращение жителей деревни Базилевка поступило через электронную приемную органов государственной власти Республики Башкортостан и взято на контроль, – так «Комсомолке» прокомментировали ролик в пресс-службе руководителя региона.

Деревня выглядит как вполне обжитое уютное местечко Фото: Павел КРАЙНОВ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

За права граждан должна вступиться прокуратура

Так что же делать жителям многострадальной деревни Базилевка? Есть ли у них шанс на «светлое» будущее? Неужели в наше время в городах, пусть и на далекой окраине, на улицах может быть непроглядная тьма?

- Есть строительные нормы и правила, согласно которым в каждом населенном пункте должно быть освещение. В противном случае – на лицо нарушение прав граждан, – пояснил уфимский адвокат Роман Петров. – С другой стороны, с точки зрения энергоснабжающей организации тоже все логично. Имеется факт самовольного подключения и его надо устранить.

По словам юриста, местные власти могли хотя бы попытаться сделать шаг навстречу жителям и оформить существующие светильники официально, вместо того, чтобы их отключать. А в сложившейся ситуации, получается, у жителей деревни только один выход.

– Надо обратиться к прокурору района. Собрать подписи и написать обращение о нарушении прав. Поскольку город обязан соблюдать действующие нормы, а по ним освещение на улицах должно быть, то пусть теперь прокуратура этим занимается и обяжет администрацию района обеспечить их соблюдение, - поясняет Роман Петров.

ПОСТСКРИПТУМ

После шумихи в СМИ электрики внезапно вернулись на улицы Базилевки. Как удалось выяснить у энергетиков, к ним «поступила заявка на снятие ограничения потребления электроэнергии в связи с устранением оснований для его введения со сроком исполнения». Похоже, незаконные фонари, несмотря на всю первоначальную реакцию властей, все-таки получат статус законных. Местные жители радуются – одержана пусть маленькая, но такая важная для них победа над бюрократической машиной. Значит, все правильно сделали.

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